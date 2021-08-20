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«Хватит уже России выигрывать». Светлана Журова объяснила серебро Авериной «войной» против Винер

Журова: Другие страны считают, что России не стоит постоянно выигрывать в художественной гимнастике

Депутат и олимпийская чемпионка Светлана Журова считает, что российские гимнастки стали заложницами «турбулентности» в мире.

«Ряд людей в этом виде спорта считают, что принятое решение — открытая война с Винер (главный тренер российской сборной Ирина Винер-Усманова. — Прим. ред.). Они точно не скажут этого на публику. Но я допускаю, что в других странах между собой так говорят и, возможно, потирают руки. Но это не из-за Винер, а в целом из-за того, что «хватит России уже столько раз выигрывать»», — цитирует 20 августа заявление Журовой РБК.

Депутату «обидно» за российских гимнасток, которые стали заложницами «турбулентности». При этом она считает, что «мы сильнее». Журова посетовала, что судьи не стали пересматривать результаты, опасаясь выглядеть некомпетентными.

Олимпийская чемпионка также подчеркнула, что вины сестер Авериных в сложившейся ситуации нет. «Вопрос к судьям, а не к спортсменам и тренерам», — уверена Журова.

Россия впервые за 25 лет осталась без золота в личном многоборье по художественной гимнастике: Дина Аверина заняла второе место, несмотря на то что ее соперница из Израиля допустила ошибку в финальном соревновании (уронила ленту). Тренеры сборной России заявили протест, однако судьи не стали пересматривать результаты.

Главный тренер российской сборной Ирина Винер-Усманова назвала судейство на Играх «вопиющей несправедливостью». Сама Аверина сказала, что «не поняла судейства». «Раньше я все делала, и мне ставили оценки, сейчас я делаю, а мне не ставят», — заявила спортсменка.

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Комментарии (7)

266081655
Художественная гимнастика - главная скрепа России.... Наряду с православием и домостроем......
260602101
12 судей из 12 стран всю ночь перед финалом не спали, а по ватсапу сговаривались как же не дать России золото..... А Главный Судья соревнований РОССИЯНКА Наталья Кузьмина утвердила окончательный протокол.
Владислав М
Может хватит нытья? Есть основания, пусть подают в суд на необъективное судейство. Если нет, пусть молчат и больше тренируются.
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