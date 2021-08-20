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Меру пресечения сатанистам по делу об убийстве петербуржца изберут в Приозерске

В Приозерский городской суд поступили материалы на меру пресечения Александру и Татьяне Перевозчиковым-Хмурым, обвиненным в ритуальном убийстве жителя Петербурга. Следствие просит арестовать сатанистов.

Как сообщили «Фонтанке» в Приозерском суде, ходатайства о заключении Перевозчиковых-Хмурых поступили в два часа дня 20 августа.

«Судья изучает материалы и определяет, когда и во сколько они будут рассмотрены. Возможно, не сегодня», — уточнили в суде.

Жителям Москвы предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, в августе 2016 года Перевозчиковы-Хмуровы, Александр Трегубенко и Ольга Большакова у железнодорожной станции Приозерск избили петербуржца Платона и зарезали его. Убийство было частью сатанинского ритуала, уверены в СКР.

Большакова и Трегубенко арестованы в марте 2021 года по делу о незаконном сбыте наркотиков. В СИЗО они признались в убийствах жительницы Москвы в июне 2016 года у карельской деревни Чёлмужи и Платона у Приозерска.

Ранее Следственный комитет опубликовал кадры проверки показаний Перевозчиковых-Хмурых у места убийства петербуржца.

Обвиняемые причисляли себя к филиалу Церкви тьмы, который считался частью оккультной группировки «Орден девяти углов ONA».

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