Меру пресечения сатанистам по делу об убийстве петербуржца изберут в Приозерске

Как сообщили «Фонтанке» в Приозерском суде, ходатайства о заключении Перевозчиковых-Хмурых поступили в два часа дня 20 августа.



«Судья изучает материалы и определяет, когда и во сколько они будут рассмотрены. Возможно, не сегодня», — уточнили в суде.

Жителям Москвы предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, в августе 2016 года Перевозчиковы-Хмуровы, Александр Трегубенко и Ольга Большакова у железнодорожной станции Приозерск избили петербуржца Платона и зарезали его. Убийство было частью сатанинского ритуала, уверены в СКР.