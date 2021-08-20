Меру пресечения сатанистам по делу об убийстве петербуржца изберут в Приозерске

Как сообщили «Фонтанке» в Приозерском суде, ходатайства о заключении Перевозчиковых-Хмурых поступили в два часа дня 20 августа.
«Судья изучает материалы и определяет, когда и во сколько они будут рассмотрены. Возможно, не сегодня», — уточнили в суде.
Жителям Москвы предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, в августе 2016 года Перевозчиковы-Хмуровы, Александр Трегубенко и Ольга Большакова у железнодорожной станции Приозерск избили петербуржца Платона и зарезали его. Убийство было частью сатанинского ритуала, уверены в СКР.
Большакова и Трегубенко арестованы в марте 2021 года по делу о незаконном сбыте наркотиков. В СИЗО они признались в убийствах жительницы Москвы в июне 2016 года у карельской деревни Чёлмужи и Платона у Приозерска.
Ранее Следственный комитет опубликовал кадры проверки показаний Перевозчиковых-Хмурых у места убийства петербуржца.
Обвиняемые причисляли себя к филиалу Церкви тьмы, который считался частью оккультной группировки «Орден девяти углов ONA».