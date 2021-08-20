ВЭФ.РФ выделит на газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге 445 млрд рублей

Наблюдательный совет ВЭБ.РФ одобрил выделение на строительство в Усть-Луге газоперерабатывающего комплекса еще 445 млрд рублей. Общий лимит финансирования мегапроекта госкорпорацией достигнет 745 млрд рублей.



Как сообщается 20 августа в заявлении ВЭБ.РФ, кредитные средства института развития будут направлены, в том числе, для продолжения финансирования EPC-контрактов.



Проект предусматривает создание в Усть-Луге крупнейшего в мире интегрированного комплекса по переработке многокомпонентного природного газа. В состав комплекса войдут газоперерабатывающий завод и завод по сжижению природного газа, оператором которых выступает совместное предприятие «Газпрома» и «РусГазДобычи» — ООО «РусХимАльянс». Ранее Главгосэкспертиза одобрила проект его строительства. Подписан ЕРС-контракт на объекты газоперерабатывающего завода и технологические объекты общезаводского хозяйства с консорциумом подрядчиков Linde GmbH и ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис».

