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ВЭФ.РФ выделит на газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге 445 млрд рублей

Наблюдательный совет ВЭБ.РФ одобрил выделение на строительство в Усть-Луге газоперерабатывающего комплекса еще 445 млрд рублей. Общий лимит финансирования мегапроекта госкорпорацией достигнет 745 млрд рублей.

Как сообщается 20 августа в заявлении ВЭБ.РФ, кредитные средства института развития будут направлены, в том числе, для продолжения финансирования EPC-контрактов.

Проект предусматривает создание в Усть-Луге крупнейшего в мире интегрированного комплекса по переработке многокомпонентного природного газа. В состав комплекса войдут газоперерабатывающий завод и завод по сжижению природного газа, оператором которых выступает совместное предприятие «Газпрома» и «РусГазДобычи» — ООО «РусХимАльянс». Ранее Главгосэкспертиза одобрила проект его строительства. Подписан ЕРС-контракт на объекты газоперерабатывающего завода и технологические объекты общезаводского хозяйства с консорциумом подрядчиков Linde GmbH и ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис».

Вторая часть комплекса включает газохимический завод по переработке многокомпонентного природного газа, подконтрольный дочерней компании «РусГазДобычи» ООО «Балтийский Химический Комплекс». В 2019 году она заключила контракт на строительство комплекса с китайской China National Chemical Engineering (Group) Co. Ltd. (CNCEC).

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Комментарии (4)

SU LUX INN
очередной позор Властей! зачем строить Чадящие заводы в разваленной стране на деньги, которые можно Раздать, например, пенсионерам Красногвардейского района!
Cashmare
ну и на какое слово сработал автобан, а, товарищ модератор?
Michael9870
Значит богатые станут богаче, включая негаранта, а всем остальным потуже затянуть пояса. И перестать наконец есть 3 раза в день. Перейти на питание 3 раза в неделю.
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