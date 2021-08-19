FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +19
74.15р86.62р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
5
Печать

Над Марсовым полем продолжают развеваться полинявшие флаги на бесхозных флагштоках

Лето в Петербурге близится к закату, тем временем на Марсовом поле продолжают развеваться полинявшие некогда красные флаги. Как выяснила «Фонтанка» 19 августа, проблема заключается в том, что ответственное лицо не может найтись уже не первый год.

ПоделитьсяПоделиться

Как рассказал корреспонденту издания собеседник, знакомый с ситуацией, флагштоки бесхозные и в городе постоянно ведётся дискуссия по поводу того, кто должен менять полотнища. Ни комитет по культуре, ни Музей городской скульптуры, ни комблаг не хотят признавать себя ответственными. В прошлый раз флаги меняла администрация Центрального района на деньги из внебюджетных источников. Кто в этот раз займётся заменой — неизвестно. В администрации вновь пообещали разобраться.

В последний раз «Фонтанка» интересовалась судьбой полинявших полотнищ в июле. С тех пор ничего не поменялось. Зато городские газоны самостоятельно позеленели после дождей.

© Фонтанка.Ру

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

266206839
и чё усатый таракан молчит? он как бы управленец, или так, для мебели?
tarakan
Чтож они их не снесут, как другое бесхозное? Ссыкотно?
Danik
Брошенный город! Всем по фигу!
Добрая половина этих начальников комблагов с парт.билетами. Коммунистическими, а не этими бумажками.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний