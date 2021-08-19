Лето в Петербурге близится к закату, тем временем на Марсовом поле продолжают развеваться полинявшие некогда красные флаги. Как выяснила «Фонтанка» 19 августа, проблема заключается в том, что ответственное лицо не может найтись уже не первый год.
Как рассказал корреспонденту издания собеседник, знакомый с ситуацией, флагштоки бесхозные и в городе постоянно ведётся дискуссия по поводу того, кто должен менять полотнища. Ни комитет по культуре, ни Музей городской скульптуры, ни комблаг не хотят признавать себя ответственными. В прошлый раз флаги меняла администрация Центрального района на деньги из внебюджетных источников. Кто в этот раз займётся заменой — неизвестно. В администрации вновь пообещали разобраться.
В последний раз «Фонтанка» интересовалась судьбой полинявших полотнищ в июле. С тех пор ничего не поменялось. Зато городские газоны самостоятельно позеленели после дождей.