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Гусар, всё тленно под луною. В Петербурге на Марсовом поле вылиняли флаги

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
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Пока Петербург готовят к празднованию Дня Военно-Морского Флота, вывешивая растяжки с флажками, флаги на Марсовом поле продолжают линять.

На состояние неизменных атрибутов Марсова поля — красных флагов — 23 июля обратил внимание читатель «Фонтанки» Александр. В отличие от огня они оказались не вечными.

Судя по всему, петербургская погода была к ним безжалостна. Испытание ветрами, дождями и аномально жарким солнцем провалено. Полотно обтрепалось, яркие цвета выгорели так, что можно рассмотреть небо. Проглядывает оно и через мелкие дырочки.

«Интересно, ответственные за этот объект тоже ходят в выгоревшей одежде», — задался вопросом Александр.

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«Фонтанка» попросила прокомментировать выцветшие флаги администрацию Центрального района.

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»
автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (1)

Батарейкин
Красный и жёлтый - самые выгораемые цвета.
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