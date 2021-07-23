Пока Петербург готовят к празднованию Дня Военно-Морского Флота, вывешивая растяжки с флажками, флаги на Марсовом поле продолжают линять.
На состояние неизменных атрибутов Марсова поля — красных флагов — 23 июля обратил внимание читатель «Фонтанки» Александр. В отличие от огня они оказались не вечными.
Судя по всему, петербургская погода была к ним безжалостна. Испытание ветрами, дождями и аномально жарким солнцем провалено. Полотно обтрепалось, яркие цвета выгорели так, что можно рассмотреть небо. Проглядывает оно и через мелкие дырочки.
«Интересно, ответственные за этот объект тоже ходят в выгоревшей одежде», — задался вопросом Александр.
«Фонтанка» попросила прокомментировать выцветшие флаги администрацию Центрального района.