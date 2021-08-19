FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +19
73.46р86.12р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

Следователи рассказали, что тело пропавшей в Тюмени девочки нашли в пакете

Следователи устанавливают обстоятельства исчезновения и смерти 8-летней Насти Муравьевой в Тюмени. Как подтвердили 19 августа в ГСУ СК по региону, тело ребенка нашли на берегу озера Оброчное.

В ведомстве уточнили, что труп был в пакете. «Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, устанавливаются причина и время смерти ребенка. Проводится весь необходимый комплекс следственных действий», — добавили в СК. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Материалы дела переданы в центральный аппарат СК.

Местные СМИ со ссылкой на источники пишут, что информация о том, что тело было расчленено, не подтвердилась, но на нем обнаружили следы удушения и изнасилования.

Восьмилетняя девочка ушла из дома в Тюмени 30 июня и пропала без вести. Поиски ребенка вели по всему городу. В поисковой операции принимали участие волонтеры со всей страны и сотрудники правоохранительных органов. 19 августа тело ребенка нашли на берегу озера.

У дома убитой девочки организовали импровизированный мемориал — местные жители несут туда игрушки и цветы.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Dimitry Antonov
Ребенок пропал 30 июня, а следователи только сейчас начали расследовать обстоятельства его исчезновения?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний