Следователи рассказали, что тело пропавшей в Тюмени девочки нашли в пакете

Следователи устанавливают обстоятельства исчезновения и смерти 8-летней Насти Муравьевой в Тюмени. Как подтвердили 19 августа в ГСУ СК по региону, тело ребенка нашли на берегу озера Оброчное.



В ведомстве уточнили, что труп был в пакете. «Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, устанавливаются причина и время смерти ребенка. Проводится весь необходимый комплекс следственных действий», — добавили в СК. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Материалы дела переданы в центральный аппарат СК.

