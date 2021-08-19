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Новичка «Зенита» представили петербуржцам. Клаудиньо рвется на поле

Новичок «Зенита» Клаудиньо: У меня не было сомнений, ехать ли в Петербург

«Зенит» представил на презентации в фирменном магазине на Невском своего нового полузащитника Клаудиньо.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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«Мне очень все нравится. Большой европейский клуб с хорошей инфраструктурой. Я жду момента, чтобы показать себя», — заверил 19 августа бразильский легионер в ходе пресс-конференции.

До приезда в Россию он знал о петербургской команде, потому что за нее выступал бразильский футболист Халк. Другой зенитовский бразилец, Малком, рассказывал о команде «только хорошее», поэтому у него не было сомнений, ехать или нет в Петербург.

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При этом у полузащитника возникли проблемы с рабочей визой. «Я покинул Россию и вернулся, чтобы решить вопросы с документами. Процесс был небыстрым, но сейчас все вопросы решены», — рассказал Клаудиньо.

По его словам, приняли его хорошо. Футболист особенно отметил презентацию, которую для него подготовили в «Зените».

Новобранец рассказал, что его мечтой была игра в Лиге чемпионов, которую он реализует в Петербурге.

Он может выйти на поле в матче с «Уфой» 21 августа. Клаудиньо уже тренируется с клубом. В команде ему дали номер 11.

Победитель Олимпийских игр в Токио 24-летний Клаудиньо за свою карьеру играл в нескольких бразильских клубах: «Брагантино», «Санту-Андре», «Понте-Прета», «Ред Булл Бразил», «Оэсте» и «Ред Булл Брагантино». За команду из Браганса-Паулиста он играл с 2019 года и за это время отметился 32 голами в 126 матчах. Клаудиньо признан лучшим бомбардиром бразильской Серии А и лучшим игроком чемпионата страны в 2020-м.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (2)

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Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей.. жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда.. приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
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