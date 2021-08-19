До приезда в Россию он знал о петербургской команде, потому что за нее выступал бразильский футболист Халк. Другой зенитовский бразилец, Малком, рассказывал о команде «только хорошее», поэтому у него не было сомнений, ехать или нет в Петербург.

«Мне очень все нравится. Большой европейский клуб с хорошей инфраструктурой. Я жду момента, чтобы показать себя», — заверил 19 августа бразильский легионер в ходе пресс-конференции.

При этом у полузащитника возникли проблемы с рабочей визой. «Я покинул Россию и вернулся, чтобы решить вопросы с документами. Процесс был небыстрым, но сейчас все вопросы решены», — рассказал Клаудиньо.

По его словам, приняли его хорошо. Футболист особенно отметил презентацию, которую для него подготовили в «Зените».



Новобранец рассказал, что его мечтой была игра в Лиге чемпионов, которую он реализует в Петербурге.



Он может выйти на поле в матче с «Уфой» 21 августа. Клаудиньо уже тренируется с клубом. В команде ему дали номер 11.



Победитель Олимпийских игр в Токио 24-летний Клаудиньо за свою карьеру играл в нескольких бразильских клубах: «Брагантино», «Санту-Андре», «Понте-Прета», «Ред Булл Бразил», «Оэсте» и «Ред Булл Брагантино». За команду из Браганса-Паулиста он играл с 2019 года и за это время отметился 32 голами в 126 матчах. Клаудиньо признан лучшим бомбардиром бразильской Серии А и лучшим игроком чемпионата страны в 2020-м.

