«Сине-бело-голубые заключили соглашение с бразильским полузащитником. Контракт с футболистом рассчитан на пять лет», — сообщается 13 августа на сайте петербургской команды.
Победитель Олимпийских игр в Токио 24-летний Клаудиньо за свою карьеру играл в нескольких бразильских клубах: «Брагантино», «Санту-Андре», «Понте-Прета», «Ред Булл Бразил», «Оэсте» и «Ред Булл Брагантино». За команду из Браганса-Паулиста он играл с 2019 года и за это время отметился 32 голами в 126 матчах. Клаудиньо признан лучшим бомбардиром бразильской Серии А и лучшим игроком чемпионата страны в 2020-м.
На Олимпиаде в Токио в составе бразильской сборной он стал победителем Игр, обыграв сборные Германии и Испании.
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