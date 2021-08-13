Фото: Zuma\TASS Поделиться Поделиться







Контракт с Клаудиньо рассчитан на пять лет, сообщает сайт ФК «Зенит». Это лето — одно из самых сложных в петербургской карьере Сергея Семака как тренера. Судя по всему, карьеру закончил Юрий Жирков. Себастьян Дриусси, намучившись на нелюбимой позиции, выкупил свой трансфер и выбрал свободу. Андрей Лунев свободным агентом перешел в немецкий «Байер». Очки в чемпионате помогает набирать Александр Ерохин, но скоро старт в Лиге чемпионов.

Клаудиньо — выходец из системы футбольных клубов «Ред Булл». Концерн, выпускающий энергетик, давно зашел на рынок самой популярной игры с мячом: в вертикаль, ориентированную на развитие и продажу игроков, входят клубы из Ганы, Бразилии, Америки, Австрии и Германии — почти все континенты, уйма возможностей для карьеры.

Важная веха: сейчас мы наблюдаем самый бразильский «Зенит» в истории. Понятно, что советский период истории клуба рассматривать бессмысленно. Но до появления Халка в Петербурге «Зенит» был чуть ли не единственным клубом в Лиге чемпионов, который обходился без выходцев с южноамериканского континента. В 2008 году специалисты подсчитали: за 12 месяцев Бразилию покинули почти 1 200 игроков. Бразильские футболисты тогда выступали во всех лигах мира: от Казахстана до Австралии. Кроме «Зенита».

Сейчас бразильцев в «Зените» много, и они очень разные. Первым в команду Сергея Семака прибыл скромный Дуглас Сантос из скромной же второй бундеслиги (в Германии левый защитник выступал за некогда грозный «Гамбург», о котором помнит зенитовский гимн). Олимпийский чемпион-2016. Сантос читает Библию, выкладывает в «Инстаграмме» фотографии дочки, получает небольшую по меркам остальных зарплату и выкладывается в каждом матче.

Вторым стал Малком, прибывший из звездной «Барселоны» за рекордные для нынешнего российского футбола 40 миллионов евро. Олимпийский чемпион-2021, забивший победный гол в финале. Малком выходит на тренировку в бриллиантовых гвоздиках, у него гигантский мейн-кун, и Петербург — уже третий город, в котором полузащитника сопровождает персональный повар.



Третьим бразильцем в «Зените» стал Вендел из лиссабонского «Спортинга». В соцсетях универсальный игрок хвастается золотой игровой приставкой, но в отпуске не стесняется играть в футбол с друзьями детства на асфальте в родных тревожных фавелах.

Более того, в бесконечном тренерском штабе «Зенита» тоже есть бразилец: Вильям де Оливейра пять лет отыграл в российском чемпионате, видел Брянск, стал легендой «Уфы» (первый бразилец в истории клуба). Завершив игровую карьеру, Оливейра вошел в тренерский штаб башкирского клуба, где подружился с Семаком, который при первой возможности переманил специалиста в Петербург. Именно Оливейра дает наставления бразильским игрокам «Зенита» по ходу матча. Бывший полузащитник давно и плотно обрусел: прекрасно говорит по-русски, женился на подруге юности Селене, когда выступал в Брянске. Сейчас Селена главный амбассадор русской кухни в Бразилии: возит домой гречку чемоданами, учит родственников варить борщ.

Про выходцев из стран экс-Югославии в футбольных кругах говорят так: один хорошо, два хорошо, три — уже партизанский отряд. Футболистов из Кореи принято покупать парами: по одиночке, как считают специалисты, они грустят. С бразильцами все не так однозначно. Для каждого бразильского игрока игра с мячом — способ сбежать из очень страшной среды. Футбол для них — главный лифт вертикальной мобильности, и к своим шансам они относятся чрезвычайно ответственно. На футбольном постсоветском пространстве есть главный пример бразилизации клуба: это, конечно же, донецкий «Шахтер» Рината Ахметова. В «Шахтере» титулы полтора десятилетия штамповали игроки из Южной Америки, а затем, пошумев в Лиге чемпионов, отправлялись на повышение в топ-клубы (см. биографию Виллиана, который после пятилетки в Донбассе перебрался в Лондон и сейчас выступает за «Арсенал»). В Лиге чемпионов-2011/2012 «Зенит» приезжал в Донецк, матч — 2:2 — получился огненным. Тогда у хозяев в стартовом составе вышло 6 бразильцев. За петербургский клуб — ноль.



Сейчас в самом северном городе-миллионере работают три человека, которые видели успешность бразильской модели «Шахтера» своими глазами: тренер Анатолий Тимощук был капитаном в Донецке, защитник Ярослав Ракицкий 7 раз выигрывал золотые медали чемпионата Украины, нынешний администратор «Зенита» Евгений Кошелев в свое время работал в футбольной академии «Шахтера». Есть основания полагать, что нынешний бразильский вектор в «Зените» не случаен.

Как отмечают аналитики, по-футбольному Клаудиньо прямая замена уехавшему в США Себастьяну Дриусси. Бразилец — универсал, может сыграть и на позиции плеймейкера, и на фланге, и в центре поля. У него «непредсказуемый язык тела»: мяч — как приклеенный, сложно предсказать маневр, грациозен, работает обеими ногами. Для нынешнего очень бедного на яркие имена российского чемпионата такой трансфер — несомненная удача.

Смущает, в теории, только одно: проблема адаптации. Клаудиньо 24 года, по футбольным меркам он откровенно немолод и никогда не играл за пределами своей родины, где, как известно, все в белых штанах. Наличие в нынешнем «Зените» четырех его соотечественников — три на поле, один в тренерском штабе — несомненный плюс.



Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»

