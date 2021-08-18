Семак рассказал, когда новичок «Зенита» Клаудиньо сможет выйти на поле

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо готовится сыграть с «Уфой». Об этом 18 августа сообщил главный тренер петербургской команды Сергей Семак.
Матч пятого тура РПЛ «Уфа» — «Зенит» состоится в столице Башкирии 21 августа. Начало — в 18:00.
«Да, он (Клаудиньо) готовится. Все необходимые процедуры соблюдены, он готов играть», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.
Также главный тренер «Зенита» рассказал о состоянии Малкома, получившего сотрясение в предыдущей игре с «Локомотивом» (1:1).
«Вы видели: у него лицо как у боксера после поединка, но я надеюсь, что к игре (с «Уфой») он должен быть в строю», — заявил Семак.
О том, что Клаудиньо подписал контракт с «Зенитом», стало известно 13 августа. Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет. Пока что бразилец не успел дебютировать за команду.