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Байден заявил, что талибы* переживают экзистенциальный кризис

Боевики «Талибана»* переживают экзистенциальный кризис по вопросу международного признания. Такое мнение выразил президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC, которое было опубликовано 19 августа.

Глава Белого дома не считает, что талибы* изменились. По его словам, их больше заботят собственные убеждения, наличие еды, дохода и возможность управлять страной.

«Я думаю, что они переживают своего рода экзистенциальный кризис по поводу того, хотят ли они, чтобы международное сообщество признало их законным правительством», — сказал Байден.

Ранее президент США выступил с заявлением по ситуации в Афганистане. Он заявил, что Америка выполнила все основные цели, которые ставила перед собой в этой стране, и не собиралась строить там демократию.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

Экзистенциальный кризис — состояние тревоги, чувство глубокого психологического дискомфорта при вопросе о смысле существования. Наиболее распространен в культурах, где основные нужды для выживания уже удовлетворены.

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Комментарии (11)

VF812
А что, альцгеймер это смог таки произнести?
СпортивнаяДевушка
Вот это поворот!
Я-то думала, что это напасть только у меня, а тут вона чо...
265055770
У талибов кризис среднего возраста.
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