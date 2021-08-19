Байден заявил, что талибы* переживают экзистенциальный кризис

Боевики «Талибана»* переживают экзистенциальный кризис по вопросу международного признания. Такое мнение выразил президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC, которое было опубликовано 19 августа.



Глава Белого дома не считает, что талибы* изменились. По его словам, их больше заботят собственные убеждения, наличие еды, дохода и возможность управлять страной.



«Я думаю, что они переживают своего рода экзистенциальный кризис по поводу того, хотят ли они, чтобы международное сообщество признало их законным правительством», — сказал Байден.

