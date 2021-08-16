Байден: США никогда не собирались строить в Афганистане демократию

По его словам, Америка выполнила все основные цели, которые ставила перед собой в этой стране — в первую очередь речь шла о борьбе с «Аль-Каидой» (запрещена и признана террористической в РФ). «Теперь США должны бороться с террористами в других странах», — подчеркнул Байден. «Нашей целью в Афганистане никогда не было построение нации или создание централизованной демократии», — заявил американский президент.

Он добавил, что отказ от вывода войск из Афганистана означал бы эскалацию конфликта и потребовал бы тысяч дополнительных военных. При этом Байден заверил, что США были готовы к «быстрому коллапсу» в стране, который наблюдается сейчас. По его словам, Россия и Китай хотели бы, чтобы США бесконечно вкачивали деньги в Афганистан, но этого не будет. Власти Афганистана сами «сдались в борьбе с талибами (организация запрещена и признана террористической в РФ. — Прим. ред.)», несмотря на «мощную поддержку США». Байден пообещал, что Америка продолжит поддерживать «афганский народ».

