В ЕС считают, что Россия признает власть талибов* в Афганистане

«Мы должны действовать в условиях геополитических последствий, с учетом того, что происходит и произойдет. Китай уже признал «Талибан»*. Россия также сделает это. Они [Россия и Китай] не будут закрывать свои посольства, а, напротив, будут наращивать свое присутствие. Это изменит геополитический баланс», — приводит слова Борреля 19 августа РБК.

Россия в ближайшее время признает власть радикального движения «Талибан»* (признан террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) в Афганистане. Такое мнение выразил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе выступления на внеплановом заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и по вопросам развития.

Дипломат считает, что Евросоюз не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать «спонсорами» Кабула. При этом Боррель уверен, что ЕС должен говорить с «Талибаном»* и активно сотрудничать со странами, имеющими влияние на Афганистан.



«Турция, Китай, Россия получили новые возможности усилить свое влияние в Афганистане. Иран, Пакистан, Индия также имеют значительное влияние в регионе», — цитирует его ТАСС.



Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия, как и другие страны, не будет торопиться с признанием власти талибов* в Афганистане.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

