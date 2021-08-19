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В ЕС считают, что Россия признает власть талибов* в Афганистане

Россия в ближайшее время признает власть радикального движения «Талибан»* (признан террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) в Афганистане. Такое мнение выразил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе выступления на внеплановом заседании комитетов Европарламента по иностранным делам и по вопросам развития.

«Мы должны действовать в условиях геополитических последствий, с учетом того, что происходит и произойдет. Китай уже признал «Талибан»*. Россия также сделает это. Они [Россия и Китай] не будут закрывать свои посольства, а, напротив, будут наращивать свое присутствие. Это изменит геополитический баланс», — приводит слова Борреля 19 августа РБК.

Дипломат считает, что Евросоюз не должен позволить России и Китаю взять контроль над ситуацией в Афганистане и стать «спонсорами» Кабула. При этом Боррель уверен, что ЕС должен говорить с «Талибаном»* и активно сотрудничать со странами, имеющими влияние на Афганистан.

«Турция, Китай, Россия получили новые возможности усилить свое влияние в Афганистане. Иран, Пакистан, Индия также имеют значительное влияние в регионе», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия, как и другие страны, не будет торопиться с признанием власти талибов* в Афганистане.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

Боевики движения «Талибан»* 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани, по его словам, сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

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Комментарии (5)

Piter Russo
У Афганистана основные партнеры по экспорту - Индия, Пакистан, Иран, Ирак, Турция. По импорту - Китай, Иран, Пакистан, Казахстан, Узбекистан.
От признания или не признания ЕС, РФ - талибов ничего не изменится. США их и так признает, без признания ЕС и РФ.
Pilat
Да как же их можно не признать?
Если сами США их признавали как борцов за свободу и щедро их спонсировали?
Сам Конгресс звезднополосатый велел их признать.
Наконец то, то, за что так долго США боролись против СССР в Афганистане - свершилось.
Россия урок выучила....надеюсь.
266207145
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна. за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
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