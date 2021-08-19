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«Судьбы афганцев на последнем месте». МИД РФ прокомментировал желание ЕС противостоять российскому влиянию в Афганистане

Грушко высказался о позиции ЕС по поводу Афганистана

Министерство иностранных дел России прокомментировало план Евросоюза не дать РФ распространять влияние в Афганистане.

«Пусть попробуют не дать», — цитирует 19 августа «Интерфакс» заявление замглавы МИД РФ Александра Грушко.

Он предположил, что ЕС надеется на исполнение «Талибаном»* (признан террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) указаний Брюсселя. Грушко посетовал, что для Евросоюза «судьбы самих афганцев здесь на последнем месте».

До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не должен допустить распространения влияния России и Китая в Афганистане. Он также призвал европейцев контактировать с новыми афганскими властями. Европарламент оценил в 18 миллионов человек число афганцев, которые нуждаются в гуманитарной помощи.

Боевики движения «Талибан»* 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани, по его словам, сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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Комментарии (3)

DimDimych
Меня тоже как-то не волнуют судьбы афганцев. Но сильно волнует, что в верхах за судьбы афганцев волнуются сильнее, чем за судьбы россиян.
BrotherRabbit
Логично, что для ЕС на первом месте находятся судьбы европейцев.
Да и вообще политикам, которым надо избираться (к нашим это не относится), приходится больше думать о судьбах своих граждан, нежели о судьбах иностранцев.
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