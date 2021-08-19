«Судьбы афганцев на последнем месте». МИД РФ прокомментировал желание ЕС противостоять российскому влиянию в Афганистане

Министерство иностранных дел России прокомментировало план Евросоюза не дать РФ распространять влияние в Афганистане.



«Пусть попробуют не дать», — цитирует 19 августа «Интерфакс» заявление замглавы МИД РФ Александра Грушко.



Он предположил, что ЕС надеется на исполнение «Талибаном»* (признан террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) указаний Брюсселя. Грушко посетовал, что для Евросоюза «судьбы самих афганцев здесь на последнем месте».



До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не должен допустить распространения влияния России и Китая в Афганистане. Он также призвал европейцев контактировать с новыми афганскими властями. Европарламент оценил в 18 миллионов человек число афганцев, которые нуждаются в гуманитарной помощи.

