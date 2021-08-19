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Европарламент: 18 миллионов афганцев нуждаются в гуманитарной помощи

Европейский парламент подсчитал число жителей Афганистана, которым потребуется гуманитарная помощь.

«18 миллионов человек в Афганистане нуждаются в гуманитарной помощи», — заявил 19 августа глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время заседания, где обсуждалась ситуация в стране.

По данным Европарламента, после прихода к власти «Талибана»* (организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) внутренними беженцами стали четыре миллиона человек.

Боррель назвал произошедшее в стране «катастрофой».

К наплыву из Афганистана готовятся и в других странах. Так, США выделяют 500 миллионов долларов помощи афганским беженцам, в том числе для обеспечения их американскими визами, а Эстония уже объявила, что готова принять у себя аж 10 человек. В ООН призвали не депортировать афганцев на родину.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

Боевики движения «Талибан» (организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани, по его словам, сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

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