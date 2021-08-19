Европарламент: 18 миллионов афганцев нуждаются в гуманитарной помощи

Европейский парламент подсчитал число жителей Афганистана, которым потребуется гуманитарная помощь.



«18 миллионов человек в Афганистане нуждаются в гуманитарной помощи», — заявил 19 августа глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время заседания, где обсуждалась ситуация в стране.



По данным Европарламента, после прихода к власти «Талибана»* (организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) внутренними беженцами стали четыре миллиона человек.



Боррель назвал произошедшее в стране «катастрофой».

