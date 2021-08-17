Для афганских беженцев США выделяет 500 млн долл., Индия вводит новые визы

Президент США Джо Байден распорядился выделить до 500 млн долл. для помощи афганским беженцам, в том числе для обеспечения их американскими визами. Деньги планируется взять из государственного фонда оказания экстренной помощи. Соответствующее уведомление в понедельник было направлено госсекретарю США Энтони Блинкену, передаёт 17 августа ТАСС. В июле Байден санкционировал выделение до 100 млн долл. на эвакуацию из Афганистана жителей, оказывавших помощь американским войскам.

Министерство иностранных дел Индии 17 августа сообщило о введении новой категории виз для ускоренного въезда тех, кто желает покинуть Афганистан. «МИД пересматривает визовые правила с учетом обстановки, сложившейся в Афганистане. Новая категория электронной визы e-Emergency X-Misc Visa была введена для ускоренного рассмотрения заявлений на получение въездных виз в Индию», — цитирует ТАСС заявление индийского внешнеполитического ведомства. Индия готова принять у себя представителей афганских сикхской и индуистской общин.



«Талибан»* (запрещён в РФ) заявил, что не будет наказывать и преследовать афганцев, сотрудничавших с американцами, кроме того, движение не заинтересовано в том, чтобы афганцы покидали страну из-за страха. «Мы не будем их наказывать, не будем подвергать аресту их или их имущество», — заявил представитель движения Сухейль Шахин в интервью американскому каналу MSNBC (цитата по РИА Новости). Посол США в Афганистане Росс Уилсон сообщил, что он и другие сотрудники американского посольства продолжают работать в Кабуле, чтобы помочь тысячам граждан США и афганцев, находящихся в опасности. Официальный представитель госдепа Нед Прайс на брифинге заявил, что США продолжают работать с представителями «Талибана»* в Дохе. «Некоторые дискуссии (с талибами*) конструктивные, но мы будем смотреть на действия, а не слушать слова. <...> Что касается наших отношений с любым будущим правительством Афганистана, они будут зависеть от их действий, будут зависеть от действий «Талибана»*. Мы пристально следим за ситуацией», — цитирует Прайса РИА Новости.

США допускали, что талибы захватят власть в Афганистане, но не предполагали, что это произойдет с такой скоростью и без боя, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. «Было бы неправильно делать заключение, что военные США не рассматривали в качестве возможности захват страны «Талибаном»*… Это произошло быстро. Один из моментов, которые мы не ожидали — скорость, с которой афганские силы капитулировали, иногда без боя», — сказал Кирби (цитата по РИА). Правительство Китая готово вести диалог с США для предотвращения хаоса и гуманитарной катастрофы в Афганистане. Об этом глава МИД, член Госсовета КНР Ван И заявил в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном. «Китай готов поддерживать диалог с США, чтобы содействовать реализации мягкой посадки афганской проблемы, способствовать тому, чтобы Афганистан вновь не погрузился в гражданскую войну и гуманитарную катастрофу, предотвратить его превращение в место вскармливания терроризма и их убежище. <...> Необходимо поощрять создание в Афганистане инклюзивной и открытой политической структуры, которая будет удовлетворять национальным особенностям», — приводит ТАСС его слова по сообщению МИД КНР.