Жозеп Боррель призвал ЕС контактировать с властями в Кабуле

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз должен как можно быстрее начать контактировать с властями в Кабуле, чтобы избежать гуманитарного и миграционного кризиса. Об этом сообщило РИА Новости после пресс-конференции глав МИД Евросоюза по ситуации в Афганистане.



Между тем Боррель отметил, что об официальном признании движения «Талибан»* речи не идет — необходимо решать практические вопросы, к примеру иметь доступ в аэропорт Кабула для проведения эвакуации. Именно поэтому, добавил он, необходимо вести контакты с властями на местах.