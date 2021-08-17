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Жозеп Боррель призвал ЕС контактировать с властями в Кабуле

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз должен как можно быстрее начать контактировать с властями в Кабуле, чтобы избежать гуманитарного и миграционного кризиса. Об этом сообщило РИА Новости после пресс-конференции глав МИД Евросоюза по ситуации в Афганистане.

Между тем Боррель отметил, что об официальном признании движения «Талибан»* речи не идет — необходимо решать практические вопросы, к примеру иметь доступ в аэропорт Кабула для проведения эвакуации. Именно поэтому, добавил он, необходимо вести контакты с властями на местах.

На данный момент все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируют талибы*. Иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт.

*Организация признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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Комментарии (4)

266081655
Этот Жозеп потерял лицо (и репутацию) после встречи с Лавровым....
Serg_I
Если уже совместными усилиями США и НАТО создали ситуацию, когда целую страну захватили талибы - то теперь придётся разговаривать с ними! Хорошо, что хоть дипломаты ЭТО понимают!
Валерий Мазнев
ЕС остается только призвать народы Афганистана направиться прямо в средневековье....
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