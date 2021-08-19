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Суд в Москве за день выписал Google три штрафа на шесть миллионов рублей

Мировой суд Таганского района Москвы назначил компании Google три штрафа, по два миллиона рублей каждый. Общая сумма денежных наказаний для компании в России достигла 32,5 млн рублей.

Как сообщила пресс-служба московских судов 19 августа, в каждом из трех случаев американской организации инкриминировали вторую часть 13.41 статьи Кодекса РФ об административных правонарушениях (неудаление запрещенного контента).

Ранее «Фонтанка» писала, что московский суд за день назначил компании Google пять штрафов на общую сумму 14 млн рублей. Четыре из них касались неудаления запрещенного контента, пятый — неудаления информации или страницы с призывами к экстремистской деятельности.

В июле тот же суд назначил денежное наказание компании на три миллиона рублей за отказ от локализации данных россиян, в мае — на 3,5 млн рублей за неисполнение обязанностей оператором поисковой системы. Помимо этого в мае суд Таганского района Москвы выставил организации счет в шесть млн рублей за отказ удалить призывы к митингам.

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Комментарии (1)

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Они добьются, что Гугл уйдет из страны. Вслед потекут за бугор последние мозги.
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