Суд впервые оштрафовал Google за отказ от локализации данных россиян

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы 29 июля оштрафовал американскую компанию Googlе LLC на 3 миллиона рублей за отказ от локализации данных россиян, сообщает ТАСС.



Корпорацию признали виновной в нарушении российских законов в области персональных данных. Суд вынес подобное решение впервые, ранее Google штрафовали на 4 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент.



Напомним, что аналогичные требования о локализации данных российские власти выдвигают к Facebook и Twitter. В феврале 2020 года каждую социальную сеть обязали выплатить по 4 миллиона рублей. Facebook выплатил указанную сумму, Twitter решение суда оспорил.