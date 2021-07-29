Суд впервые оштрафовал Google за отказ от локализации данных россиян

Мировой судья судебного участка
Корпорацию признали виновной в нарушении российских законов в области персональных данных. Суд вынес подобное решение впервые, ранее Google штрафовали на 4 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент.
Напомним, что аналогичные требования о локализации данных российские власти выдвигают к Facebook и Twitter. В феврале 2020 года каждую социальную сеть обязали выплатить по 4 миллиона рублей. Facebook выплатил указанную сумму, Twitter решение суда оспорил.
Сопротивление Twitter не осталось незамеченным. В марте 2021 года Роскомнадзор замедлил работу соцсети. Аналогичные меры надзорное ведомство пообещало принять и в отношении Google.