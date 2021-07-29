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Суд впервые оштрафовал Google за отказ от локализации данных россиян

Решение о денежном штрафе принял мировой суд в Москве.

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы 29 июля оштрафовал американскую компанию Googlе LLC на 3 миллиона рублей за отказ от локализации данных россиян, сообщает ТАСС.

Корпорацию признали виновной в нарушении российских законов в области персональных данных. Суд вынес подобное решение впервые, ранее Google штрафовали на 4 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент.


Напомним, что аналогичные требования о локализации данных российские власти выдвигают к Facebook и Twitter. В феврале 2020 года каждую социальную сеть обязали выплатить по 4 миллиона рублей. Facebook выплатил указанную сумму, Twitter решение суда оспорил.


Сопротивление Twitter не осталось незамеченным. В марте 2021 года Роскомнадзор замедлил работу соцсети. Аналогичные меры надзорное ведомство пообещало принять и в отношении Google.

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Комментарии (4)

266081655
Гугл должен хранить данные россиян в базах ФСБ....
265947515
А гугл в курсе что его оштрафовали? Не уверен. Столько бреда издают, принимают, выписывают на это уже перестают обращать внимание.
Alex000
Ахах, "аналогичные меры в отношении Google"...
Они последствия-то себе вообще представляют?
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