Московский суд за один день назначил Google пять штрафов на 14 млн рублей

Мировой суд Таганского района Москвы назначил компании Google пять штрафов на общую сумму в 14 млн рублей. Сервис признали виновным по ч. 2 и ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ, сообщает 17 августа пресс-служба столичных судов.



За день суд рассмотрел пять административных протоколов в отношении Google. Четыре из них касались неудаления запрещенного контента, а пятый — неудаления информации или страницы с призывами к экстремистской деятельности.



В июле тот же суд уже штрафовал компанию на 3 млн рублей за отказ от локализации данных россиян, а в мае — на 3,5 млн за неисполнение обязанностей оператором поисковой системы. Также в мае суд Таганского района Москвы выставил Google счет в 6 млн рублей за отказ удалить призывы к митингам.

