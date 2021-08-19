«Газпром» пообещал поставить по «Северному потоку-2» 5,6 млрд кубометров топлива в 2021 году. Цены на газ пошли вниз

«Газпром» за первые семь месяцев 2021 года поставил через газопровод «Северный поток» 33,7 млрд кубометров газа, что немногим больше рекорда прошлого года. 22,7 млрд от этого объема поступили Германии.
Как сообщили 19 августа в пресс-службе компании, объем поставок в Германию по всем направлениям составил 33,1 млрд кубометров, что на 42,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 8,5% больше, чем в январе — июле 2019 года.
Пандемический 2020 год стал рекордным по поставкам газа в Европу по «Северному потоку». По нему было проведено 59,3 млрд кубометров топлива, что на 7,8% больше его плановой производительности. За первые семь месяцев 2020 года было поставлено 32,9 млрд кубометров.
По оценкам компании, по строящемуся газопроводу «Северный поток-2» в 2021 году может быть поставлено 5,6 млрд кубометров газа.
На фоне этого сообщения биржевая цена на газ в Европе снизилась на 5%, до $ 510 за тыс. кубов, передает РИА Новости.
Биржевая цена на газ в Европе бьет рекорды на фоне аномального спроса на топливо в регионе. Вчера она обрушилась на 10% после ошибочных сообщений о якобы начале поставок газа через «Северный поток-2». Информация оказалась ошибочной, после чего цена вернулась к прежнему уровню.