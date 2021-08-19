На митинге в честь Дня независимости Афганистана погибли несколько человек

Несколько человек погибли во время митинга в честь Дня независимости Афганистана в городе Асадабаде (провинция Кунар). Об этом 19 августа сообщает Reuters со ссылкой на очевидца.

Свидетель утверждает, что боевики «Талибана»* (организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) открыли огонь по людям, размахивающим национальным флагом. При этом неизвестно, погибли люди от стрельбы или от давки. Представитель талибов* не был доступен для комментария, уточнили в агентстве.