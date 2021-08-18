В результате обстрела талибами* митингующих в Нангархаре погибли два человека. Еще 12 получили ранения, сообщает РИА Новости 18 августа.
Ранее люди в городе Джелалабаде вышли на демонстрацию в поддержку национального флага страны. Массовое шествие также прошло в провинции Хост.
#Taliban firing on protesters in Jalalabad city and beaten some video journalists. #Afghanidtan pic.twitter.com/AbM2JHg9I2— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18, 2021
Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели, когда представители движения «Талибан»* начали брать крупные города. 15 августа боевики вошли в Кабул, и президент Ашраф Гани покинул страну, «чтобы предотвратить кровопролитие». В ночь на 16 августа официальный представитель политического офиса «Талибана»* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена, о форме правления станет известно в ближайшее время.
«Фонтанка» писала, что сбежавший из Кабула президент Афганистана Гани прихватил $169 млн. Глава Минобороны страны Бисмилла Хан Мохаммади призвал Интерпол задержать беглеца за «продажу родины».
* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.