FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +19
73.48р86.48р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

После обстрела митингующих на востоке Афганистана погибли два человека

В результате обстрела талибами* митингующих в Нангархаре погибли два человека. Еще 12 получили ранения, сообщает РИА Новости 18 августа.

Ранее люди в городе Джелалабаде вышли на демонстрацию в поддержку национального флага страны. Массовое шествие также прошло в провинции Хост.

Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели, когда представители движения «Талибан»* начали брать крупные города. 15 августа боевики вошли в Кабул, и президент Ашраф Гани покинул страну, «чтобы предотвратить кровопролитие». В ночь на 16 августа официальный представитель политического офиса «Талибана»* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена, о форме правления станет известно в ближайшее время.

«Фонтанка» писала, что сбежавший из Кабула президент Афганистана Гани прихватил $169 млн. Глава Минобороны страны Бисмилла Хан Мохаммади призвал Интерпол задержать беглеца за «продажу родины».

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний