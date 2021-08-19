FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +19
73.46р86.12р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
2
Печать

Минздрав рекомендует пациентам с ВИЧ прививаться от COVID-19. С одним ограничением

Минздрав России рекомендует всем ВИЧ-инфицированным пациентам поставить прививку от COVID-19 — независимо от особенностей лечения и протекания болезни. Единственное ограничение — это начало антиретровирусной терапии, при котором следует отложить вакцинацию на 4 недели.

Как 18 августа рассказал ТАСС внештатный специалист Минздрава по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус, это мнение разделяет и Всемирная организация здравоохранения. Врачи полагают, что ВИЧ-положительные пациенты должны войти в приоритетные группы вакцинации.

«Мы настоятельно рекомендуем всем ВИЧ-инфицированным пациентам вакцинацию для профилактики COVID-19, вне зависимости от схемы антиретровирусной терапии, уровня иммунного статуса и (или) вирусной нагрузки. Единственно возможное ограничение существует для ВИЧ-инфицированных пациентов, начинающих антиретровирусную терапию (АРТ), которым рекомендуется отложить вакцинацию на четыре недели от момента начала приема АРТ», — рассказал специалист.

Ранее петербуржцы с ВИЧ жаловались, что им массово отказывают в прививке от коронавируса. Некоторые врачи просят принести справку о том, что препараты больного «не взаимодействуют с вакциной», кое-кто предлагает приходить, когда лечение от ВИЧ закончится, или даже прервать его ради прививки.

Как в больницах, так и среди пациентов проводят разъяснительную работу, чтобы привлечь ВИЧ-инфицированных к вакцинации. Им это необходимо в первую очередь, поскольку организм и так ослаблен и коронавирус может переноситься тяжело, поясняют врачи.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Dazdraperma
Ну, давайте будем точны. «У ВИЧ-инфицированных не всегда развивается состояние иммунодефицита, при котором не рекомендуется прививка, -заявил академик РАН Вадим Покровский -
Поэтому при отсутствии выраженного иммунодефицита никаких противопоказаний к вакцинации для людей с ВИЧ-инфекцией нет, тем более для тех, кто находится на антиретровирусной терапии». Какое всё же это прекрасное и ёмкое выражение - "не всегда".
alexpv
Честно говоря плохо понимаю зачем такой риск, ВИЧ больные и так живут в постоянном страхе подцепить банальную простуду, так как при отсутствии иммунитета она может привести к летальному исходу.
А тут добровольно себе вкалывать вакцину, которая однозначно вызовет аналогичную реакцию.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний