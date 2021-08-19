Минздрав рекомендует пациентам с ВИЧ прививаться от COVID-19. С одним ограничением

Как 18 августа рассказал ТАСС внештатный специалист Минздрава по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус, это мнение разделяет и Всемирная организация здравоохранения. Врачи полагают, что ВИЧ-положительные пациенты должны войти в приоритетные группы вакцинации.

Минздрав России рекомендует всем ВИЧ-инфицированным пациентам поставить прививку от COVID-19 — независимо от особенностей лечения и протекания болезни. Единственное ограничение — это начало антиретровирусной терапии, при котором следует отложить вакцинацию на 4 недели.

«Мы настоятельно рекомендуем всем ВИЧ-инфицированным пациентам вакцинацию для профилактики COVID-19, вне зависимости от схемы антиретровирусной терапии, уровня иммунного статуса и (или) вирусной нагрузки. Единственно возможное ограничение существует для ВИЧ-инфицированных пациентов, начинающих антиретровирусную терапию (АРТ), которым рекомендуется отложить вакцинацию на четыре недели от момента начала приема АРТ», — рассказал специалист.



Ранее петербуржцы с ВИЧ жаловались, что им массово отказывают в прививке от коронавируса. Некоторые врачи просят принести справку о том, что препараты больного «не взаимодействуют с вакциной», кое-кто предлагает приходить, когда лечение от ВИЧ закончится, или даже прервать его ради прививки.



Как в больницах, так и среди пациентов проводят разъяснительную работу, чтобы привлечь ВИЧ-инфицированных к вакцинации. Им это необходимо в первую очередь, поскольку организм и так ослаблен и коронавирус может переноситься тяжело, поясняют врачи.

