В аэропорту Кабула от давки и пуль погибли 12 человек

За последние дни, с момента захвата талибами* власти в Афганистане, в районе аэропорта Кабула погибли в общей сложности 12 человек. Об этом 19 августа сообщает Reuters со ссылкой на талибов* и представителей НАТО.
Причинами гибели людей стали давка и стрельба, заявил в четверг представитель «Талибана»*. Он призвал людей, которые всё ещё толпятся у ворот аэропорта, разойтись по домам, если у них нет законного права на поездку.
«Мы не хотим никого обижать в аэропорту», — сказал представитель «Талибана»*.
17 августа «Талибан»* запретил полёты из аэропорта Кабула. Открыть его обещают 21 августа. 18 августа сообщалось, что из-за давки пострадали как минимум 17 человек. В ночь на 18 августа военнослужащие США, контролировавшие операцию по эвакуации в аэропорту Кабула, по словам представителя Пентагона Джона Кирби, произвели несколько выстрелов, чтобы сдержать толпу.
* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.