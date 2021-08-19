В аэропорту Кабула от давки и пуль погибли 12 человек

За последние дни, с момента захвата талибами* власти в Афганистане, в районе аэропорта Кабула погибли в общей сложности 12 человек. Об этом 19 августа сообщает Reuters со ссылкой на талибов* и представителей НАТО.



Причинами гибели людей стали давка и стрельба, заявил в четверг представитель «Талибана»*. Он призвал людей, которые всё ещё толпятся у ворот аэропорта, разойтись по домам, если у них нет законного права на поездку.



«Мы не хотим никого обижать в аэропорту», — сказал представитель «Талибана»*.