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В аэропорту Кабула от давки и пуль погибли 12 человек

За последние дни, с момента захвата талибами* власти в Афганистане, в районе аэропорта Кабула погибли в общей сложности 12 человек. Об этом 19 августа сообщает Reuters со ссылкой на талибов* и представителей НАТО.

Причинами гибели людей стали давка и стрельба, заявил в четверг представитель «Талибана»*. Он призвал людей, которые всё ещё толпятся у ворот аэропорта, разойтись по домам, если у них нет законного права на поездку.

«Мы не хотим никого обижать в аэропорту», — сказал представитель «Талибана»*.

17 августа «Талибан»* запретил полёты из аэропорта Кабула. Открыть его обещают 21 августа. 18 августа сообщалось, что из-за давки пострадали как минимум 17 человек. В ночь на 18 августа военнослужащие США, контролировавшие операцию по эвакуации в аэропорту Кабула, по словам представителя Пентагона Джона Кирби, произвели несколько выстрелов, чтобы сдержать толпу.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

Боевики движения «Талибан» (организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани, по его словам, сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

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Комментарии (4)

zlopopik
В СССР не все, кто сотрудничал с оккупантами, смогли сбежать вместе с гитлеровцами. Их потом находили, может и не сразу.
Александр Итеев
Почему нельзя автоматом удалять комментарии с реквизитами карты?
266206635
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
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