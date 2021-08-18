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Пентагон объяснил стрельбу американских военных в толпе в аэропорту Кабула

Военнослужащие США, контролировавшие операцию по эвакуации в аэропорту Кабула, в течение ночи произвели несколько выстрелов, чтобы сдержать толпу, заявил в среду, 18 августа, официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Как пишет Reuters со ссылкой на Кирби, выстрелы были предупредительными, чтобы сдержать толпу, американские войска не стреляли ни в афганцев, ни в кого-либо еще. «У нас нет никаких свидетельств того, что были какие-либо жертвы или ранения в результате этих выстрелов», — цитирует представителя Пентагона CNN.

Официальный представитель «Талибана» (организация признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) заявил Reuters, что командиры и солдаты талибов тоже стреляли в воздух в среду, 18 августа, чтобы разогнать толпу в аэропорту Кабула.

Также Кирби подтвердил, что в понедельник, 16 августа, при взлёте военного самолёта, кадры с которым облетели весь мир, погибли «по крайней мере несколько человек», точные цифры следует ожидать от ВВС, добавил он и выразил «глубочайшие соболезнования родным и близким погибших».

Численность американский военных в столичном аэропорту Афганистана достигла 4500 человек.

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Комментарии (6)

Piter Russo
Ну а что с паникующей толпой делать? Вручать гвоздики и махать платочками??
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