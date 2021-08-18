Пентагон объяснил стрельбу американских военных в толпе в аэропорту Кабула

Военнослужащие США, контролировавшие операцию по эвакуации в аэропорту Кабула, в течение ночи произвели несколько выстрелов, чтобы сдержать толпу, заявил в среду, 18 августа, официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Как пишет Reuters со ссылкой на Кирби, выстрелы были предупредительными, чтобы сдержать толпу, американские войска не стреляли ни в афганцев, ни в кого-либо еще. «У нас нет никаких свидетельств того, что были какие-либо жертвы или ранения в результате этих выстрелов», — цитирует представителя Пентагона CNN.