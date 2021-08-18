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Гани назвал сообщения об украденных им деньгах необоснованными

Бежавший из страны президент Афганистана Ашраф Гани в своем видеообращении заявил, что слухи о том, что он вывез из Кабула деньги, являются необоснованными.

«Утверждения, что я покинул Кабул с деньгами, не соответствуют действительности», — сказал Гани в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook 18 августа.

Во время наступления «Талибана» (признан террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ с 2003 года) президент Гани спешно покинул Кабул с машинами, полными денег. После этого вице-президент Амрулла Салех назвал себя легитимным главой государства. На родине Гани призвали арестовать за «продажу родины».

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Комментарии (4)

Oleg_I
Я напомню, что эти сообщения распространяли российские дипломаты - те самые, что в десна целуются с Талибаном, и некий посол Афганистана в Таджикистане.
Barmaley_5e4d0211d3423
Уберёг бвбло от басурман!
Piter Russo
Это ж на представительские расходы президента Афганистана в изгнании, разве не понятно?
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