Гани назвал сообщения об украденных им деньгах необоснованными

Бежавший из страны президент Афганистана Ашраф Гани в своем видеообращении заявил, что слухи о том, что он вывез из Кабула деньги, являются необоснованными.

«Утверждения, что я покинул Кабул с деньгами, не соответствуют действительности», — сказал Гани в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook 18 августа.

Во время наступления «Талибана» (признан террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ с 2003 года) президент Гани спешно покинул Кабул с машинами, полными денег. После этого вице-президент Амрулла Салех назвал себя легитимным главой государства. На родине Гани призвали арестовать за «продажу родины».

