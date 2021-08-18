«Шок-контент. В «Прибой» в городе Евпатория стягивается Росгвардия, думает, что дети выбегают из обсерватора», — видео с таким саркастическим комментарием семнадцатилетняя петербурженка Анна опубликовала в TikTok. Свой путь в «Артек» школьница начала еще два года назад, приняв участие в конкурсе «Почты России». Главный приз — путевка в летний лагерь мечты, начало смены — 29 июля. Сказка закончилась в пятницу, 13-го, когда ее и еще пять девочек посадили в микроавтобус и отправили в коронавирусный обсерватор «Прибой». Накануне их соседку госпитализировали в больницу в Симферополе, и там у ребенка подтвердили заражение коронавирусом.



Читательница «Фонтанки» Анна

«Нам обещали сухпайки из «Артека», настольные игры, что нами будут заниматься. В итоге мы сидим и смотрим в потолок, — рассказала Анна «Фонтанке» 18 августа. — Еду здесь даже не солят. Никто из наших здесь после «Артека» ничего не ест. Заказать на доставку можно только печенье, конфеты или фрукты — то, что не портится. От местной еды у меня уже болит желудок». Заняться детям решительно нечем. В номере есть телевизор, но, как рассказала Анна, он не работает, так как рядом с ним даже нет розетки в стене.

Читательница «Фонтанки» Анна

Усугубило ситуацию еще и то, что в понедельник, 16 августа, еще одна соседка Анны по комнате в «Артеке» получила положительный тест на ковид, после чего ее перевели на другой этаж обсерватора. 18 августа дети должны были отправиться по домам после прощальных мероприятий в «Артеке». Но не тут-то было. «В итоге у одной из девочек случилась паническая атака, она пыталась сбежать. Рассчитывала добраться до аэропорта, — говорит Анна. — После этого нас начали охранять бойцы Росгвардии».

Мама Анны Наталья Юренкова рассказала «Фонтанке», что в отряде дочери было 20 человек. «Все они находились в тесном контакте с заболевшей девочкой из Твери, которую отправили с ковидом в больницу города Симферополя. Причем, как мне стало известно, эту девочку родители уже забрали на личном автотранспорте домой с соблюдением карантинных мер, — говорит Наталья. — А моего ребенка с отрицательным тестом до сих пор держат в обсерваторе «Прибой». Вся наша семья переболела ковидом еще в декабре, но никого это не интересует». В общей сложности на территории «Артека» находится девять детских лагерей. Анна и ее соседки отдыхали в «Хрустальном». Директор лагеря Константин Орин в ответ на вопрос «Фонтанки» о детях в обсерваторе посоветовал обратиться на «горячую линию» «Артека» и повесил трубку. В управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю отмечают, что в «Артеке» все сделали правильно. «Комплекс мероприятий, которые проводятся в оздоровительных детских учреждениях, в том числе и в «Артеке», регулируется законодательством. В том числе и изоляция больных в условиях обсерваторов или стационаров, — сказала «Фонтанке» глава Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пенькова. — Никакого лечения на территории в том числе «Артека» или медицинского наблюдения за контактными быть не может. Близкие контакты заболевших вывозятся в условия обсерватора».