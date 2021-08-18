«Шок-контент. В «Прибой» в городе Евпатория стягивается Росгвардия, думает, что дети выбегают из обсерватора», — видео с таким саркастическим комментарием семнадцатилетняя петербурженка Анна опубликовала в TikTok. Свой путь в «Артек» школьница начала еще два года назад, приняв участие в конкурсе «Почты России». Главный приз — путевка в летний лагерь мечты, начало смены — 29 июля. Сказка закончилась в пятницу, 13-го, когда ее и еще пять девочек посадили в микроавтобус и отправили в коронавирусный обсерватор «Прибой». Накануне их соседку госпитализировали в больницу в Симферополе, и там у ребенка подтвердили заражение коронавирусом.
Читательница «Фонтанки» Анна
«Нам обещали сухпайки из «Артека», настольные игры, что нами будут заниматься. В итоге мы сидим и смотрим в потолок, — рассказала Анна «Фонтанке» 18 августа. — Еду здесь даже не солят. Никто из наших здесь после «Артека» ничего не ест. Заказать на доставку можно только печенье, конфеты или фрукты — то, что не портится. От местной еды у меня уже болит желудок». Заняться детям решительно нечем. В номере есть телевизор, но, как рассказала Анна, он не работает, так как рядом с ним даже нет розетки в стене.
Читательница «Фонтанки» Анна
Усугубило ситуацию еще и то, что в понедельник, 16 августа, еще одна соседка Анны по комнате в «Артеке» получила положительный тест на ковид, после чего ее перевели на другой этаж обсерватора. 18 августа дети должны были отправиться по домам после прощальных мероприятий в «Артеке». Но не тут-то было.
«В итоге у одной из девочек случилась паническая атака, она пыталась сбежать. Рассчитывала добраться до аэропорта, — говорит Анна. — После этого нас начали охранять бойцы Росгвардии».
Мама Анны Наталья Юренкова рассказала «Фонтанке», что в отряде дочери было 20 человек. «Все они находились в тесном контакте с заболевшей девочкой из Твери, которую отправили с ковидом в больницу города Симферополя. Причем, как мне стало известно, эту девочку родители уже забрали на личном автотранспорте домой с соблюдением карантинных мер, — говорит Наталья. — А моего ребенка с отрицательным тестом до сих пор держат в обсерваторе «Прибой». Вся наша семья переболела ковидом еще в декабре, но никого это не интересует».
В общей сложности на территории «Артека» находится девять детских лагерей. Анна и ее соседки отдыхали в «Хрустальном». Директор лагеря Константин Орин в ответ на вопрос «Фонтанки» о детях в обсерваторе посоветовал обратиться на «горячую линию» «Артека» и повесил трубку.
В управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю отмечают, что в «Артеке» все сделали правильно. «Комплекс мероприятий, которые проводятся в оздоровительных детских учреждениях, в том числе и в «Артеке», регулируется законодательством. В том числе и изоляция больных в условиях обсерваторов или стационаров, — сказала «Фонтанке» глава Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пенькова. — Никакого лечения на территории в том числе «Артека» или медицинского наблюдения за контактными быть не может. Близкие контакты заболевших вывозятся в условия обсерватора».
Тревогу родителей услышали в сообществе «Детские лагеря — Ленинградская область». Руководитель проекта Михаил Минченко рассказал «Фонтанке», что направил информацию о вывезенных из «Артека» в обсерватор «Прибой» детях в прокуратуру Крыма. «Имеется информация, что на данной базе отдыха собирают всех заразившихся и из других лагерей, — говорит Минченко. — Место сбора детей находится в ужасном состоянии, что подтверждается видео, которое нам прислала девочка-подросток. При этом дети далеко от дома, и им никто не поможет. Надеюсь, что наши дети будут благополучно перенаправлены в Санкт-Петербург, но одно расстраивает, что отдых в одном из лучших лагерей страны попросту испорчен».
О том, что у детей в лагере «Артек» начали выявлять ковид, стало известно 20 июня. Замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский заявил, что это единичные случаи, которые не повлияли на работу лагеря.