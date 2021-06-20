В «Артеке» у нескольких детей нашли ковид

«В «Артеке», к сожалению, выявлены единичные случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией <…> Небольшое количество детей. Всем оказана соответствующая помощь. Все дети в хорошем состоянии, нет тяжелых, пневмонии пока не выявлено, небольшие признаки заболевания по типу ОРВИ», — цитирует замминистра ТАСС .

У нескольких детей, отдыхающих в международном детском центре «Артек», выявлен COVID-19. Детям оказана помощь, они чувствуют себя хорошо, сообщил 20 июня замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский.

В пресс-службе лагеря агентству сообщили, что ситуация в детском центре на его работу не повлияла, он функционирует в штатном режиме.



Заболевшие находятся в детской инфекционной больнице Симферополя, контактные — в санатории «Прибой» и больнице Армянска, где созданы койки для обсервации. «Если все отрицательно, все будут возвращены либо в «Артек», либо домой», — отметил представитель Минздрава.



По его словам, если вспышка не получит распространения, «Артек» продолжит принимать детей. «Очень быстро отреагировали, Роспотребнадзор держит на контроле. Обследовали все помещения, проводится дезобработка силами сотрудников лагеря, пока все нормально», — сказал Лясковский.

