Суд обязал восстановить аварийную стену в доме князя Грузинского на Восстания

«Наконец завершился мой судебный процесс по разрушению нерадивым собственником многострадального дома по адресу: улица Восстания, 16. 13 августа Дзержинский районный суд вынес решение обязать ЖКС №1 восстановить изначальное состояние аварийной стены и выплатить мне денежную компенсацию в полном размере, указанном в судебной экспертизе. Это 900 000 рублей. Судебное разбирательство продлилось два года», — написала Шеметова.

Дзержинский районный суд Петербурга частично удовлетворил требования петербурженки Марии Шеметовой о восстановлении аварийной стены в доме 16 на улице Восстания, где собственник помещения на первом этаже ранее снес часть несущей стены. О победе в суде дама написала 18 августа в паблике «Центральный район за комфортную среду обитания».

«Фонтанка» ранее подробно писала об этой истории: весной 2019 года собственник нежилого помещения на первом этаже затеял ремонт, после чего по парадной поползли внушительные трещины. Владелица квартиры выше Мария тогда выяснила, что в ходе ремонта собственник снес часть несущей стены, которая разделяет квартиры и лестничную клетку.

С тех пор Шеметова билась в судах, требуя компенсации и восстановления несущей стены. Суд наложил запрет на проведение ремонтных работ, но обустройство ресторана в помещении на первом этаже все равно продолжалось.

Редакции истец пояснила, что в числе заявленных требований значились восстановление несущей стены на высоту 4 этажей и прилегающих к ней конструкций, компенсация ущерба квартире — более 900 тысяч рублей плюс издержки на экспертизу. Она пояснила, что требования судья удовлетворила частично, мотивировочной части решения пока нет, и оно не вступило в силу. Как полагает Шеметова, первой инстанцией дело не ограничится, и ждет апелляции.

Она пояснила, что ее требования были направлены в иске к собственнику, а ответственными за бездействие признали ЖКС и администрацию Центрального района.