В доме XIX века, который год назад пошел трещинами, жильцам на этой неделе пришлось выходить из квартиры с помощью МЧС. В администрации Центрального района повода для беспокойства не видят.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Обитателей дома № 16 на Восстания в минувшую среду переполошило известие об эвакуации, на выход всех попросили сотрудники МЧС. Спасателей вызвали обитатели квартиры на последнем этаже, которые не смогли выйти из дома из-за деформации дверного косяка. Жильцы связывают это с работами по установке воздуховода в готовящемся к открытию ресторане на первом этаже. Кухонные запахи, которые предстоит вдыхать, волнуют их гораздо меньше состояния здания. Год назад во время ремонта в ресторанном помещении снесли часть несущей стены — по парадной поползли пугающие трещины, а пол стал крениться.



В доме князя Грузинского на улице Восстания всю неделю обсуждают не эпидемию коронавируса, а собственные, более близкие пока беды. Жильцы боятся, что здание рухнет от стараний арендатора нежилого помещения на первом этаже поскорее обустроить в нем общепит. Все готово — мебель завезена, ремонт практически закончен. В выходные рабочие приступили к установке воздуховода. В среду, 18 марта, работы продолжились и приостановились ненадолго — пока сотрудники МЧС эвакуировали людей из здания.

Трещины в доме № 16 на улице Восстания появились еще весной 2019 года, когда в начале работ в том самом нежилом помещении на первом этаже рабочие снесли часть несущей стены, которая разграничивает лестничную площадку и квартиры. В результате по подъезду пошли внушительного вида трещины, о ситуации подробно рассказывала «Фонтанка».

Последний год владелица квартиры на последнем, четвертом этаже Мария Шеметова провела в судах. Она пытается взыскать с компании «СГС», как собственника помещения на момент подачи иска, компенсацию на ремонт квартиры, а также попросила суд наложить запрет на проведение работ до окончания процесса. Ее ходатайство удовлетворили — с 7 октября запрет распространяется на проведение любых строительных работ в этом помещении.



Истец утверждает, что фактически работы не прекращались, шум был слышен даже по выходным. Как бы то ни было, если заглянуть в витрину, можно убедиться, что к открытию заведение почти готово.

Последний этап — установка воздуховода на дворовом фасаде. «Знаете, как они трактовали [судебный запрет]? В решении суда написано «в жилом помещении», а пробивают-то со стороны улицы!» — пояснила Шеметова.

В качестве основания для работ недовольным предъявляют некий протокол общего собрания собственников помещений в доме (есть в распоряжении «Фонтанки»). В нем говорится, что мероприятие провели с 25 сентября по 4 октября 2019 года по инициативе собственницы нежилых помещений 2-Н и 3-Н Петровой Е. В. На повестке стоял вопрос получения согласия на установку кондиционера, вывески на лицевом фасаде и воздуховода. Скорее всего, Петрова Е. В. это Елена Петрова — по данным СПАРК, гендиректор ООО «СГС». В протоколе значится также Петрова А. А. Можно предположить, что речь идет об Анастасии Петровой, совладелице компании.



Итоги голосования подвели три дня спустя. Якобы в нем приняли участие владельцы 2548 кв. м в здании, или 69,44% от общей площади, которая составляет 3669 кв. м.

Однако бюллетени, которые бы раскрывали, кто именно проголосовал «за», остальным жильцам не показали. Переговариваясь во время эвакуации во дворе, они обсуждали, что факт проведения собрания для них оказался новостью. По словам собеседников «Фонтанки», никаких оповещений не проводилось.

«Дочка услышала звук перфоратора, попробовала выйти из квартиры, не смогла. Стала звонить мне: «Мама, опять переклинило дверь». Потому что от вибрации начинается перекос дверной коробки. Я вызвала МЧС и бросилась домой. Они приехали, её открыли. Они же приняли решение об эвакуации», — рассказывает Мария Шеметова. По ее словам, на улицу спасатели вывели не только жилой подъезд, но и соседний отель «Акварели», окна которого также выходят на Восстания. Не удалось достучаться только до квартиры на втором этаже. Там, как говорят местные, квартируют девушки определенного рода занятий. «Их МЧС не могли выгнать — дверь не открыли, только смотрели в окна, а на улице была полиция и чиновники», — рассказывают жильцы.



Интерес к происходящему проявило и кафе, которое находится на первом этаже под гостиницей. Его представитель внимательно смотрел, как конкуренты готовятся к открытию и слушал соседку. «Видите, что мы откалываемся от вас?» — показывала Мария трещину на фасаде своему собеседнику.

Эвакуация закончилась ничем. Сотрудникам МЧС предъявили разрешение на проведение работ. «Когда приехали представители администрации, сказали, что [глава Центрального района Максим] Мейксин все одобрил, — рассказала Мария. — МЧС развели руками, посочувствовали, но сказали, что сделать ничего не могут, — нет полномочий, раз приехала администрация и сказала, что все в порядке, разрешение дано».

Она показала копию протокола МЧС от 10 октября. В этот день рабочие предприняли первую попытку — пробили отверстие в дворовой стене для установки воздуховода, который позднее заложили кирпичами на монтажной пене. В документе говорится, что в квартире Шеметовой просел пол, в парадной появились трещины, «визуально есть угроза обрушения», «есть реальное движение трещины», «происходит деформация здания».



«Я показала это администрации, они сказали, что это не заключение обследования и что, «может, они это с ваших слов записали», — добавила Мария. Независимую экспертизу она планирует заказать уже в рамках судебного процесса, заранее пугаясь возможной стоимости.

Хозяйка квартиры провела для «Фонтанки» небольшую экскурсию по парадной. Показала осыпавшуюся от сверления стены под воздуховод штукатурку, трещину, куда между кирпичной кладкой без труда проходит кисть руки, и предложила подергать дверь в квартиру — она была не заперта. Корреспондент предпринял собственную попытку, удалось с трудом. В квартире также за год появились новые трещины — в кухне по дворовой стене и в углу, где проходит газ, между полом и плинтусом (в подтверждение документа от МЧС) щель шириной в палец.



автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Шеметова гадала, кто еще мог подписать протокол, чтобы набрались указанные в нем 70% собственников. Наиболее крупная площадь — это «Акварели». Но там ни подтвердить, ни опровергнуть возможное участие собственника помещения в голосовании не смогли. Только пообещали связаться с владельцем, отказавшись предоставить его контакты. Правда, директор гостиницы, дама по имени Елена (фамилию она назвать не пожелала), сообщила, что даже вместе с Петровыми у гостиницы не набирается указанная в протоколе площадь. «Мы с ними долго бились, решали вопросы. Это все тоже непросто. У нас и так с ними трения, очень неприятные», — сказала она. И посоветовала решать проблемы с Александром Петровым. Этот мужчина год назад представлялся собственником помещения на первом этаже, хотя по документам им не являлся. На звонок «Фонтанки» он не ответил. Сейчас жители квартир собирают подписи, чтобы доказать, что о собрании они не слышали и протокол не подписывали.

