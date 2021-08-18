Счастье длилось недолго. Ложные данные о поставках по «Северному потоку-2» обрушили цену газа в Европе на 10%

Цена на газ в Европе упала на 10% в ходе торгов 18 августа после сообщений о якобы начавшихся поставках через «Северный поток-2».
Как сообщает в среду «Интерфакс», в данных немецкого газотранспортного оператора Gascade, обслуживающего сухопутный отвод «Северного потока-2» EUGAL, появилась информация о получении физических объемов газа в точке выхода из морской магистрали — Libmin II. Информация публиковалась в 15:00–16:00 и 16:00–17:00 по московскому времени.
В Gascade оперативно опровергли эти данные, сообщив агентству Bloomberg, что это ошибочная информация. С 17:00 до 18:00 по московскому времени данные компании снова показали отсутствие прокачки.
Цена газа в Европе все же успела отреагировать на данные немецкой компании и значительно снизилась. Так, стоимость сентябрьского фьючерса на индекс газового хаба TTF на бирже ICE обрушилась с $ 570 до $ 515 за тысячу кубометров. Правда, после этого цена восстановилась примерно до $ 550.
Биржевая цена на газ в Европе бьет рекорды на фоне аномального спроса на топливо в регионе. Последний раз она установила исторический максимум после того, как ПАО «Газпром» забронировало лишь 4% допмощностей газотранспортной системы Украины на сентябрь. Ранее глава компании Алексей Миллер заверил, что она продолжит поставлять газ в Европу через соседнюю страну. Это условие сделки между Германией и США по «Северному потоку-2». При этом российская сторона неоднократно заявляла об изношенности ГТС Украины.