Счастье длилось недолго. Ложные данные о поставках по «Северному потоку-2» обрушили цену газа в Европе на 10%

Цена на газ в Европе упала на 10% в ходе торгов 18 августа после сообщений о якобы начавшихся поставках через «Северный поток-2».



Как сообщает в среду «Интерфакс», в данных немецкого газотранспортного оператора Gascade, обслуживающего сухопутный отвод «Северного потока-2» EUGAL, появилась информация о получении физических объемов газа в точке выхода из морской магистрали — Libmin II. Информация публиковалась в 15:00–16:00 и 16:00–17:00 по московскому времени.

В Gascade оперативно опровергли эти данные, сообщив агентству Bloomberg, что это ошибочная информация. С 17:00 до 18:00 по московскому времени данные компании снова показали отсутствие прокачки.