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В Петербурге можно будет через единую платформу проложить маршрут, оплатить парковку и аренду транспорта. Но сначала в ней будут только самокаты

В Петербурге разработают цифровую платформу, которая объединит все виды транспорта

Единую цифровую платформу, которая объединит все виды транспорта, включая сервисы аренды электросамокатов, разработают в Петербурге. С ее помощью можно будет выбирать комбинированный маршрут, искать места для парковки и оплачивать их использование. Первыми к ней подключатся самокаты.

Как сообщили в пресс-службе Смольного 18 августа, платформа будет называться «Я в пути». Инициатором ее создания стало некоммерческое партнерство «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса» в Петербурге при поддержке Ассоциации операторов микромобильности.

«Платформу планируется создать в рамках экосистемы городских сервисов. Она будет объединять все виды транспорта — личный, общественный, арендный — и предоставлять горожанину сервис, где можно будет проложить комбинированный маршрут, найти место для парковки и сразу оплатить аренду, проезд или парковку», — пояснили в Смольном.

Предполагается, что систему можно будет использовать для повышения безопасности движения, развития дорожной инфраструктуры и создания комфортных условий для передвижения петербуржцев. Реализовать проект планируют в несколько этапов. На первом к платформе подключат кикшеринги. Затем сервис дополнят парковки, а после — остальные виды городского транспорта.

Закончить первый этап и запустить пилотную версию сервиса планируют в апреле 2022 года. Впрочем, в Смольном отметили, что сроки могут быть скорректированы.

Работу сервисов аренды электросамокатов в Петербурге регулирует соглашение, подписанное между Смольным, кикшерингами и отраслевыми ассоциациями. Оно запрещает кататься по двое, обязывает самокатчиков спешиваться на пешеходных переходах, запрещает пользоваться кикшерингами несовершеннолетним и людям в нетрезвом состоянии. Кроме того, городской комитет по транспорту готовит изменения в правила благоустройства, по которым самокаты смогут размещаться только в согласованных пунктах проката. Это предложение встретило сопротивление среди бизнеса.

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