FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +19
73.48р86.48р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

«Аэрофлот» приостановил рейсы в Бангкок, когда Таиланд пустил привитых «Спутником V» россиян

«Аэрофлот» решил приостановить рейсы в Бангкок из-за введенных ограничений на полеты над Афганистаном. Об этом сообщает 18 августа ТАСС со ссылкой на свои источники.

Агентство указывает, что на сайте перевозчика продажа авиабилетов в столицу Таиланда на сентябрь и октябрь не ведется. При этом улететь еще можно 21 августа.

«Аэрофлот» 16 августа принял решение облетать воздушное пространство Афганистана. Это сказалось на двух рейсах: в Индию и Таиланд.

Российская дипмиссия в Бангкоке сегодня, 18 августа, заявила, что привитым «Спутником V» туристам разрешили приезжать в Таиланд.

После прихода к власти движения «Талибан» (организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) сразу несколько авиаперевозчиков объявили о том, что они будут избегать полетов через Афганистан. Среди них, в частности, Lufthansa, British Airways и Emirates. Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) призвало компании облетать воздушное пространство Афганистана.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний