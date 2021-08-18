«Аэрофлот» приостановил рейсы в Бангкок, когда Таиланд пустил привитых «Спутником V» россиян

«Аэрофлот» решил приостановить рейсы в Бангкок из-за введенных ограничений на полеты над Афганистаном. Об этом сообщает 18 августа ТАСС со ссылкой на свои источники.



Агентство указывает, что на сайте перевозчика продажа авиабилетов в столицу Таиланда на сентябрь и октябрь не ведется. При этом улететь еще можно 21 августа.

«Аэрофлот» 16 августа принял решение облетать воздушное пространство Афганистана. Это сказалось на двух рейсах: в Индию и Таиланд.

Российская дипмиссия в Бангкоке сегодня, 18 августа, заявила, что привитым «Спутником V» туристам разрешили приезжать в Таиланд.