«Аэрофлот» пока не будет летать над Афганистаном

Российская авиакомпания «Аэрофлот» временно будет облетать воздушное пространство Афганистана. Об этом 16 августа сообщает ТАСС со ссылкой на перевозчика.



«До нормализации обстановки самолеты «Аэрофлота» будут облетать воздушное пространство Афганистана», — заявил официальный представитель Михаил Демин.

Ограничения коснутся двух рейсов. Один из них летает в Дели, а второй — в Гонконг.

После прихода к власти движения «Талибан» (организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) сразу несколько авиаперевозчиков объявили о том, что они будут избегать полетов через Афганистан. Среди них, в частности, Lufthansa, British Airways и Emirates.