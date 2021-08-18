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Привитым «Спутником V» туристам разрешили приезжать в Таиланд

Российская дипмиссия в Таиланде разъяснила правила въезда в страну во время пандемии.

«Национальный комитет по борьбе с COVID-19 в принципиальном плане одобрил включение «Спутник V» в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которым позволяет прибывать в Таиланд», — говорится в опубликованном 18 августа заявлении посольства РФ.

Власти Таиланда сейчас прорабатывают детали и сроки вступления в силу решения.

В июле Таиланд открыл для привитых иностранцев три курортных острова. Сначала в списке разрешенных для вакцинации препаратов были Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, а также китайские Sinovac и Sinopharm.

С начала пандемии в Таиланде выявили 948 тысяч заболевших COVID-19.

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Комментарии (3)

336days
Непривитым повысить налоги
266081655
Привитых - в обезьянник....
Марти МакФлай
Прекрасная новость, собираю чемодан.
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