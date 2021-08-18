Привитым «Спутником V» туристам разрешили приезжать в Таиланд

Российская дипмиссия в Таиланде разъяснила правила въезда в страну во время пандемии.



«Национальный комитет по борьбе с COVID-19 в принципиальном плане одобрил включение «Спутник V» в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которым позволяет прибывать в Таиланд», — говорится в опубликованном 18 августа заявлении посольства РФ.

Власти Таиланда сейчас прорабатывают детали и сроки вступления в силу решения.

В июле Таиланд открыл для привитых иностранцев три курортных острова. Сначала в списке разрешенных для вакцинации препаратов были Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, а также китайские Sinovac и Sinopharm.