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Советник Кадырова назвал талибов* «красавчиками»

Советник главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Адам Шахидов оставил лестный отзыв о боевиках запрещенной в России террористической организации «Талибан»*.

16 августа под записью Шахидова на его странице в Instagram один из пользователей спросил, считает ли он талибов* красавчиками. На что тот ответил: «Матуридиты-ханафиты всегда красавчики».

Боевики «Талибана»* являются приверженцами консервативной аскетичной ветви ханафитов, которая принадлежит суннитскому течению в исламе.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал события в Афганистане американской аферой против мусульман. Он заявил, что считает террориста Усаму бен Ладена и талибов* «американским проектом», и отметил, что на граничащих с Афганистаном территориях сейчас опасно.

Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели, когда представители движения «Талибан»* начали брать крупные города. 15 августа боевики вошли в Кабул, и президент Ашраф Гани покинул страну, «чтобы предотвратить кровопролитие». В ночь на 16 августа официальный представитель политического офиса «Талибана»* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена, о форме правления станет известно в ближайшее время.

Российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов, остающийся в Кабуле, поделился своим впечатлением от встречи с талибами*. «Теперь мы находимся под охраной талибов*, довольно большой отряд. Позитивное впечатление произвел, адекватные люди очень, хорошо вооруженные», — рассказал дипломат.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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Комментарии (3)

266205441
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста .номер карты. 2202 2003 7520 0340.
266081655
Ну вот и нашли своих друзей и единомышленников....
Свободу Лёхе!
Красавчик*
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