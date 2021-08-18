Советник Кадырова назвал талибов* «красавчиками»

Советник главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Адам Шахидов оставил лестный отзыв о боевиках запрещенной в России террористической организации «Талибан»*.



16 августа под записью Шахидова на его странице в Instagram один из пользователей спросил, считает ли он талибов* красавчиками. На что тот ответил: «Матуридиты-ханафиты всегда красавчики».



Боевики «Талибана»* являются приверженцами консервативной аскетичной ветви ханафитов, которая принадлежит суннитскому течению в исламе.



Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал события в Афганистане американской аферой против мусульман. Он заявил, что считает террориста Усаму бен Ладена и талибов* «американским проектом», и отметил, что на граничащих с Афганистаном территориях сейчас опасно.

