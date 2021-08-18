Советник Кадырова назвал талибов* «красавчиками»

Советник главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Адам Шахидов оставил лестный отзыв о боевиках запрещенной в России террористической организации «Талибан»*.
16 августа под записью Шахидова на его странице в Instagram один из пользователей спросил, считает ли он талибов* красавчиками. На что тот ответил: «Матуридиты-ханафиты всегда красавчики».
Боевики «Талибана»* являются приверженцами консервативной аскетичной ветви ханафитов, которая принадлежит суннитскому течению в исламе.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал события в Афганистане американской аферой против мусульман. Он заявил, что считает террориста Усаму бен Ладена и талибов* «американским проектом», и отметил, что на граничащих с Афганистаном территориях сейчас опасно.
Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели, когда представители движения «Талибан»* начали брать крупные города. 15 августа боевики вошли в Кабул, и президент Ашраф Гани покинул страну, «чтобы предотвратить кровопролитие». В ночь на 16 августа официальный представитель политического офиса «Талибана»* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена, о форме правления станет известно в ближайшее время.
Российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов, остающийся в Кабуле, поделился своим впечатлением от встречи с талибами*. «Теперь мы находимся под охраной талибов*, довольно большой отряд. Позитивное впечатление произвел, адекватные люди очень, хорошо вооруженные», — рассказал дипломат.
* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.