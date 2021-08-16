«Очень позитивное впечатление». Посол России в Кабуле назвал талибов* «адекватными»

Российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов оценил ситуацию в столице Афганистана после её захвата движением «Талибан» (организация «Талибан» признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года. — Прим. ред.). Самих радикалов он назвал «адекватными».

«Обстановка спокойная, хорошая в городе, все успокоилось», — сказал он в эфире радио «Эхо Москвы». По словам Жирнова, после того как Кабул попал под власть талибов, они быстро организовали комендантский час, чтобы не дать вышедшим на охоту мародёрам развернуться. «Что-то постреливало, где-то что-то горело», — отмечает посол. Однако за ночь, по его словам, не было ни одного выстрела. Жирнов утверждает, что пришедшие 15 августа в Кабул талибы, которые предложили правительству и военным сдаться, были безоружны.

