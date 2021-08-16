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«Очень позитивное впечатление». Посол России в Кабуле назвал талибов* «адекватными»

Российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов оценил ситуацию в столице Афганистана после её захвата движением «Талибан» (организация «Талибан» признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года. — Прим. ред.). Самих радикалов он назвал «адекватными».

«Обстановка спокойная, хорошая в городе, все успокоилось», — сказал он в эфире радио «Эхо Москвы». По словам Жирнова, после того как Кабул попал под власть талибов, они быстро организовали комендантский час, чтобы не дать вышедшим на охоту мародёрам развернуться. «Что-то постреливало, где-то что-то горело», — отмечает посол. Однако за ночь, по его словам, не было ни одного выстрела. Жирнов утверждает, что пришедшие 15 августа в Кабул талибы, которые предложили правительству и военным сдаться, были безоружны.

«Теперь мы находимся под охраной талибов, довольно большой отряд. Позитивное впечатление произвел, адекватные люди очень, хорошо вооруженные…», — сказал дипломат.

Жирнов утверждает, что девочки продолжают ходить в школы, несмотря на ожидания, что им это будет запрещено, там дети «поют песенки».

15 августа боевики «Талибана» (организация признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) объявили о полном контроле над Афганистаном. «Фонтанка» изучила, как мировые СМИ отреагировали на это событие.15 августа боевики «Талибана» (организация признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) объявили о полном контроле над Афганистаном. «Фонтанка» изучила, как мировые СМИ отреагировали на это событие.

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Комментарии (31)

MAGDANOZA
Посол не производит впечатления адекватного человека.
266081655
В 30-е годы Алоизыч тоже производил сильное и позитивное впечатление на многих....
serg0168
Пипец....
Просто полный пипец...
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