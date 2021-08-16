Кадыров назвал события в Афганистане американской аферой против мусульман

Силы США «бросили всех в Афганистане и сбежали». Такое мнение выразил Рамзан Кадыров 16 августа в ходе прямого эфира на странице в Instagram своего сына Адама.



Он назвал террориста Усаму бен Ладена и талибов* «американским проектом» и отметил, что на граничащих с Афганистаном территориях сейчас опасно. Кроме того, добавил: «Нам не проблема, будет приказ — остановим любого, кто угрожает нашему государству, суверенитету, народу».

По его словам, узбеки, таджики, киргизы, туркмены должны быть начеку, чтобы не допустить вторжения в свои страны афганских исламистов.