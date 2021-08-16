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Кадыров назвал события в Афганистане американской аферой против мусульман

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает афганских террористов «американским проектом». Помимо этого, он посоветовал союзным государствам укреплять границы и готовиться к худшему.

Силы США «бросили всех в Афганистане и сбежали». Такое мнение выразил Рамзан Кадыров 16 августа в ходе прямого эфира на странице в Instagram своего сына Адама.

Он назвал террориста Усаму бен Ладена и талибов* «американским проектом» и отметил, что на граничащих с Афганистаном территориях сейчас опасно. Кроме того, добавил: «Нам не проблема, будет приказ — остановим любого, кто угрожает нашему государству, суверенитету, народу».

По его словам, узбеки, таджики, киргизы, туркмены должны быть начеку, чтобы не допустить вторжения в свои страны афганских исламистов.

*Организация «Талибан» признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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Комментарии (11)

Вячеслав Рогожин
А я офигеваю с уродов, которые сперва: "Янки! Прочь из Афгана!", а потом завывают, де, "Зачем уехали?"
266203068
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Мне 55 лет. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить. с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь.

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
efela
Заговаривается Рамзан Ахматович: "Силы США «бросили всех в Афганистане и сбежали». " - а США обязаны оберегать афганцев?
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