В Афганистане боевики запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»* казнили четырех известных командиров, которые были сторонниками прежних властей страны. Об этом 18 августа рассказал журналист местного телеканала TOLOnews Муслим Ширзад.

По его словам, боевики якобы собрали людей на стадионе в Кандагаре и устроили публичную казнь. Сцен самой расправы на опубликованном Ширзадом видео нет.

Taliban execute four famous commanders in the Kandahar’s stadium, including a close one to General Razaq named Hashim Regwal. pic.twitter.com/RF5OiMrilb — Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 18, 2021

Также он утверждает, что среди убитых был командир, близкий к бывшему начальнику полиции Кандагара генералу Абдулу Разаку, который погиб в 2018 году.

