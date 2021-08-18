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СМИ: В Кандагаре талибы* казнили четырех военных

В Афганистане боевики запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»* казнили четырех известных командиров, которые были сторонниками прежних властей страны. Об этом 18 августа рассказал журналист местного телеканала TOLOnews Муслим Ширзад.

По его словам, боевики якобы собрали людей на стадионе в Кандагаре и устроили публичную казнь. Сцен самой расправы на опубликованном Ширзадом видео нет.

Также он утверждает, что среди убитых был командир, близкий к бывшему начальнику полиции Кандагара генералу Абдулу Разаку, который погиб в 2018 году.

Накануне стало известно, что боевики объявили в Афганистане всеобщую амнистию и призвали чиновников вернуться к работе, а также пообещали женщинам «роль в строительстве государства».

Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели, когда представители движения «Талибан»* начали брать крупные города. 15 августа боевики вошли в Кабул, и президент Ашраф Гани покинул страну, «чтобы предотвратить кровопролитие». В ночь на 16 августа официальный представитель политического офиса «Талибана»* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена, о форме правления станет известно в ближайшее время.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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Комментарии (15)

266138465
Началась амнистия по-талибански.........
noxa6bI4
А была ли казнь?
266081655
Ну вот теперь узнаЮ.... УзнаЮ наших друзей.....
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