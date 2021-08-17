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«Талибан»* объявил амнистию для чиновников и призвал их вернуться к работе

Движение «Талибан» (организация признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) объявило всеобщую амнистию для чиновников в Афганистане. Об этом 17 августа сообщает AFP.

«Объявлена всеобщая амнистия... так что вы должны начать свою повседневную жизнь с полной уверенностью», — говорится в заявлении талибов*. Они призывают всех работников правительства вернуться к работе.

Подробнее о ситуации, которая сложилась в Афганистане после прихода к власти «Талибана»* и о том, каковы позиции России в этой стране, читайте в материале «Фонтанки».

* Организация признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

15 августа боевики «Талибана» (организация признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) объявили о полном контроле над Афганистаном. «Фонтанка» изучила, как мировые СМИ отреагировали на это событие.

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Комментарии (7)

266203758
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить .помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
NAFTALIN 2000-2036
муторно всех этих прислужников гяуров разыскивать-собирать. сейчас они сами вернутся на рабочие места и им поотрезают бошки. и жизнь наладится
blackcatwhitecat
Ну да, из своих то только дикари с оружием, работать некому...
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