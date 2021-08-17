«Талибан»* объявил амнистию для чиновников и призвал их вернуться к работе

Движение «Талибан» (организация признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) объявило всеобщую амнистию для чиновников в Афганистане. Об этом 17 августа сообщает AFP.



«Объявлена всеобщая амнистия... так что вы должны начать свою повседневную жизнь с полной уверенностью», — говорится в заявлении талибов*. Они призывают всех работников правительства вернуться к работе.



Подробнее о ситуации, которая сложилась в Афганистане после прихода к власти «Талибана»* и о том, каковы позиции России в этой стране, читайте в материале «Фонтанки».