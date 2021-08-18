«125 человек в безопасности», — написал 18 августа министр иностранных дел Германии Хайко Маас и сопроводил свои слова фото эвакуированных в самолёте.

По его оценке, немецкой стороне пришлось работать «в самых сложных условиях», чтобы вывезти своих граждан. Он отметил, что важной была защита жителей ЕС, а также афганцев, которые сотрудничали с ними.



Военно-воздушные силы уточнили, что на борт взяли немцев, европейцев, а также граждан Афганистана. Военные заверили, что готовят еще несколько эвакуационных рейсов.