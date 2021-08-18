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Германия вывезла из Афганистана своих граждан. Глава МИД ФРГ показал, в каких условиях они летели

Самолет ВВС ФРГ вывез из Кабула граждан Германии

«125 человек в безопасности», — написал 18 августа министр иностранных дел Германии Хайко Маас и сопроводил свои слова фото эвакуированных в самолёте.

По его оценке, немецкой стороне пришлось работать «в самых сложных условиях», чтобы вывезти своих граждан. Он отметил, что важной была защита жителей ЕС, а также афганцев, которые сотрудничали с ними.

Военно-воздушные силы уточнили, что на борт взяли немцев, европейцев, а также граждан Афганистана. Военные заверили, что готовят еще несколько эвакуационных рейсов.

После прихода к власти «Талибана» (признан террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) в аэропорту Кабула собралось множество людей, которые пытались покинуть страну. Несколько человек погибли в давке, а некоторые пытались покинуть страну на шасси улетающего американского самолета. После этого новая власть временно ограничила работу аэропорта.

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Комментарии (5)

MrPegge
А бундесвер то весь успел сбежать?
f0ntan
А как ковидные маски и дистанция полтора метра? Привезенных из Афганистана в Германии посадят на карантин на 10 дней
Хорошъ
Индусы в таких самолётах быстро ставят второй и даже третий ярус из досок, и увеличивают таким образом максимальное количество пассажиров.
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