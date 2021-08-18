Не все автомобилисты легко справлялись с последствиями сильного ночного дождя. Видеозапись происшествия на КАД напоминает автомобилистам, что на мокром асфальте надо снижать скорость.
Ночью 18 августа легковой автомобиль развернуло на съезде на развязке КАД с Волхонским и Таллинским шоссе, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Судя по всему, никто не пострадал.
Утром дороги местами оставались сырыми, но на общую загруженность больше повлияли крупные пробки на КАД в местах дорожных работ. В целом в утренний час пик пробки достигли 4 баллов по шкале «Яндекса», что на 1 больше, чем вчера, но соответствует обычному уровню. По данным на 10:25, на дорогах по-прежнему 4 балла, хотя обычно в это время бывает 3.