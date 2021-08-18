Не все автомобилисты легко справлялись с последствиями сильного ночного дождя. Видеозапись происшествия на КАД напоминает автомобилистам, что на мокром асфальте надо снижать скорость.



Ночью 18 августа легковой автомобиль развернуло на съезде на развязке КАД с Волхонским и Таллинским шоссе, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Судя по всему, никто не пострадал.

