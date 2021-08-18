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Ночной ливень унёс жару. Хорошая новость: днём может быть солнце

В Петербурге облачно с прояснениями, 21–23 градуса

Аномально жаркий вторник в Северной столице закончился сильной грозой, после которой резко похолодало: сегодняшний максимум — это 23 градуса, а дальше будет ещё меньше. Небо пока затянуто облаками, но днём может выглянуть солнце.

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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 августа будет облачно с прояснениями, днём без существенных осадков. Ветер умеренный, местами с порывами до сильного. Воздух прогреется до 21–23.

По данным «Яндекса» на 06:55, в 14 из 18 районов Петербурга дождь уже закончился, осадки есть в Красносельском, Фрунзенском, Колпинском районах. Температура по городу преимущественно плюс 16, что на 4 градуса ниже климатической нормы.

Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, 18 августа в городе бывает паcмурно, от 10 до 22 градусов в течение суток. Холоднее всего в этот день было в 1969 году, плюс 4 днём, а теплее всего — в 1990 году, 26 градусов.

В ближайшие два дня гроз больше не ожидается, а вот дожди ждите.

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Комментарии (10)

f0ntan
У меня два вопроса к автору статьи? Где обещанные сильные дожди? Покапало ночью чуть-чуть, и все. Нас что, залило, как Крым и Кубань? И второе, где резкое похолодание? Вчера, что погода была выше 30, как в июле?
VF812
хочется надеяться, что в редакции Ф. нет смытых ливнем и унесенных ураганом))
иван90
лучше холод
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