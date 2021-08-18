По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 августа будет облачно с прояснениями, днём без существенных осадков. Ветер умеренный, местами с порывами до сильного. Воздух прогреется до 21–23.



По данным «Яндекса» на 06:55, в 14 из 18 районов Петербурга дождь уже закончился, осадки есть в Красносельском, Фрунзенском, Колпинском районах. Температура по городу преимущественно плюс 16, что на 4 градуса ниже климатической нормы.



Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, 18 августа в городе бывает паcмурно, от 10 до 22 градусов в течение суток. Холоднее всего в этот день было в 1969 году, плюс 4 днём, а теплее всего — в 1990 году, 26 градусов.

