Если ночью дорожные условия осложнил сильный дождь, то утром многокилометровые пробки на КАД выросли из-за ограничений на месте дорожных работ. Стояли уже с начала восьмого, как следует из сообщений «Яндекса»:
- 7:24 — самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю образовалась на внешней стороне КАД от Колтушского шоссе до Рябовского шоссе, 5,5 км;
- 7:33 — самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю образовалась на внутренней стороне КАД от Мурманского шоссе до виадука над железной дорогой, включая вантовый мост, 7,7 км.
К 9 часам утра эти пробки выросли, по данным «Яндекс.Карт», соответственно, до 8,5 километра и 9,2 километра.
Одновременно с затором на внутреннем кольце, как обычно, оказалась перегружена Народная улица. Дальше, на проспекте Славы, движение немного тормозит ДТП: на подъезде к Пражской улице опрокинулся фургон, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Об ограничениях движения, действующих на КАД, читайте в «Ранее по теме».