Если ночью дорожные условия осложнил сильный дождь, то утром многокилометровые пробки на КАД выросли из-за ограничений на месте дорожных работ. Стояли уже с начала восьмого, как следует из сообщений «Яндекса»:



7:24 — самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю образовалась на внешней стороне КАД от Колтушского шоссе до Рябовского шоссе, 5,5 км;



7:33 — самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю образовалась на внутренней стороне КАД от Мурманского шоссе до виадука над железной дорогой, включая вантовый мост, 7,7 км.



К 9 часам утра эти пробки выросли, по данным «Яндекс.Карт», соответственно, до 8,5 километра и 9,2 километра.

