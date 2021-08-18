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На КАД две аномальные пробки, движение по Славы тормозит «Газель»-перевёртыш

Пробки на востоке и юге КАД выросли в связи с ремонтами

Утром 18 августа дороги Петербурга, по оценке «Яндекса», оказались загружены на 1 балл выше, чем обычно бывает в это время суток.

Если ночью дорожные условия осложнил сильный дождь, то утром многокилометровые пробки на КАД выросли из-за ограничений на месте дорожных работ. Стояли уже с начала восьмого, как следует из сообщений «Яндекса»:

  • 7:24 — самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю образовалась на внешней стороне КАД от Колтушского шоссе до Рябовского шоссе, 5,5 км;
  • 7:33 — самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю образовалась на внутренней стороне КАД от Мурманского шоссе до виадука над железной дорогой, включая вантовый мост, 7,7 км.

К 9 часам утра эти пробки выросли, по данным «Яндекс.Карт», соответственно, до 8,5 километра и 9,2 километра.

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Одновременно с затором на внутреннем кольце, как обычно, оказалась перегружена Народная улица. Дальше, на проспекте Славы, движение немного тормозит ДТП: на подъезде к Пражской улице опрокинулся фургон, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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Об ограничениях движения, действующих на КАД, читайте в «Ранее по теме».

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Комментарии (2)

***_555
Аномалия? Обычная юго-восточная ж..а.
263836471
А что сделали два Г (ГАИ и ГАТИ), чтобы пробки не вырастали до таких размеров?
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