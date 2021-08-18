Московская полиция пришла к трем десяткам людей, которые регистрировались на сайтах Навального

После слитой в Интернет базы зарегистрированных на сайтах Навального к ним пришла полиция.



Как сообщает 18 августа ресурс «ОВД-инфо», на 9:30 утра известно о 34 таких визитах в разных районах столицы. Сотрудники полиции в гражданском представляются работниками уголовного розыска и просят рассказать о пожертвованиях Фонду борьбы с коррупцией* (организация признана судом экстремистской и ликвидирована на территории РФ), а также об обстоятельствах попадания гражданина в базу.



В ОВД уточняют, что во время одного такого визита москвича попросили написать заявление на Навального за незаконную передачу персональных данных.

