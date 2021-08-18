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Московская полиция пришла к трем десяткам людей, которые регистрировались на сайтах Навального

После слитой в Интернет базы зарегистрированных на сайтах Навального к ним пришла полиция.

Как сообщает 18 августа ресурс «ОВД-инфо», на 9:30 утра известно о 34 таких визитах в разных районах столицы. Сотрудники полиции в гражданском представляются работниками уголовного розыска и просят рассказать о пожертвованиях Фонду борьбы с коррупцией* (организация признана судом экстремистской и ликвидирована на территории РФ), а также об обстоятельствах попадания гражданина в базу.

В ОВД уточняют, что во время одного такого визита москвича попросили написать заявление на Навального за незаконную передачу персональных данных.

Журналист Илья Азар написал в своем аккаунте в Twitter, что и к нему пришла полиция, но в квартире мужчины не было.

База с адресами электронной почты людей, зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!», была слита в Сеть в апреле этого года. Команда оппозиционного блогера извинилась за утечку, а потом обвинила в ней бывшего сотрудника, петербургского активиста Федора Горожанко. Сам Горожанко отверг обвинения бывших коллег.

В Петербурге пока не известно об аналогичных визитах сотрудников правоохранительных органов.

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Комментарии (4)

Владислав М
Видимо скоро по адресам будут ездить чёрные воронки. Политические посадки снова актуальны. Спасибо незаменимому!
Skazochny
это какие же онин трусливые в кремле...
265051226
Других дел у полиции нет? Позорище
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