В американских банках заморозили миллиарды долларов резервов правительства Афганистана

Американские власти после прихода к власти в Афганистане «Талибана» (организация признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) заморозили резервы правительства страны, которые хранились в американских банках. Об этом 17 августа пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники.



По данным издания, решение принимали министр финансов Джанет Йеллен, сотрудники Управления по контролю за иностранными активами Казначейства США и представители Госдепартамента. Как подчеркнул один из собеседников WP, главная задача — не передавать эти деньги талибам*.

