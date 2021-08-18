В американских банках заморозили миллиарды долларов резервов правительства Афганистана

Американские власти после прихода к власти в Афганистане «Талибана» (организация признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) заморозили резервы правительства страны, которые хранились в американских банках. Об этом 17 августа пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники.
По данным издания, решение принимали министр финансов Джанет Йеллен, сотрудники Управления по контролю за иностранными активами Казначейства США и представители Госдепартамента. Как подчеркнул один из собеседников WP, главная задача — не передавать эти деньги талибам*.
По информации МВФ, сумма резервов афганского правительства составляет 9,4 млрд долларов. В США находятся «миллиарды долларов» из этих денег, заявил источник WP, не уточнив сумму.
Отметим, аналогичные действия Белый Дом предпринимал после прихода к власти недружественных режимов в Венесуэле и Ливии.
* организация признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года