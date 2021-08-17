Десять тысяч афганских военных ведут бои с талибами* в Панджшере

Силы вице-президента Афганистана Амруллы Салеха отбили у представителей «Талибана»* район Чарикар в провинции Парван. Сейчас они ведут бои с талибами* в Панджшере, сообщает РИА Новости 17 августа.

На данный момент десять тысяч бойцов, включая силы генерала Дустума, направляются в Панджшер для сопротивления афганским террористам.

Ранее вице-президент Афганистана назвал себя легитимным главой государства и призвал сопротивляться «Талибану». Он напомнил, что, согласно конституции страны, в случае побега президента первый вице-президент становится исполняющим обязанности главы государства, и пообещал «не прогибаться» под властью талибов.