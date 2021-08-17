FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +18
73.39р86.51р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
2
Печать

Десять тысяч афганских военных ведут бои с талибами* в Панджшере

Силы вице-президента Афганистана Амруллы Салеха отбили у представителей «Талибана»* район Чарикар в провинции Парван. Сейчас они ведут бои с талибами* в Панджшере, сообщает РИА Новости 17 августа.

На данный момент десять тысяч бойцов, включая силы генерала Дустума, направляются в Панджшер для сопротивления афганским террористам.

Ранее вице-президент Афганистана назвал себя легитимным главой государства и призвал сопротивляться «Талибану». Он напомнил, что, согласно конституции страны, в случае побега президента первый вице-президент становится исполняющим обязанности главы государства, и пообещал «не прогибаться» под властью талибов.

Президент Ашраф Гани спешно покинул Кабул с машинами, полными денег.

*«Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Pilat
Да все гораздо проще.
США сильно не понравилось, что в Афгане наконец наступает мир.
Поэтому они нашли кому заслать денежков для продолжения банкета.
Теперь будут его оружием снабжать.
Dimitry Antonov
В этих местах, вроде как, всегда талибов не особо привечали? А вот это меня удивило: "Он напомнил, что, согласно конституции страны, в случае побега президента....".
Какая интересная Конституция в Афганистане, предусматривающая возможнлсть побега президента! Даже у нас, когда недавно Конституцию переписывали, до такого не додумались...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний