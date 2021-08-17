Талибы* получили американское вооружение. «Мы не ждем, что они радостно вернут его нам»

Значительная часть вооружения, ранее поставленного США армии Афганистана, оказалась в руках «Талибана» (организация признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года). Об этом 17 августа на брифинге в Белом Доме заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.



«Мы не располагаем полной информацией по каждому наименованию вооружений, однако значительная часть из них определенно попала в руки «Талибана»*. Очевидно, мы не ждем, что они радостно вернут его нам в аэропорту Кабула», — сказал Салливан.

