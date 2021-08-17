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Талибы* получили американское вооружение. «Мы не ждем, что они радостно вернут его нам»

Помощник Байдена рассказал, что талибы* получили американское оружие

Значительная часть вооружения, ранее поставленного США армии Афганистана, оказалась в руках «Талибана» (организация признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года). Об этом 17 августа на брифинге в Белом Доме заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы не располагаем полной информацией по каждому наименованию вооружений, однако значительная часть из них определенно попала в руки «Талибана»*. Очевидно, мы не ждем, что они радостно вернут его нам в аэропорту Кабула», — сказал Салливан.

Столицу Афганистана и большую часть территории страны с 15 августа контролирует террористическое движение «Талибан». Сопротивление представителей предыдущих властей продолжается только в провинции Панджшер.

О реакции России на события в Афганистане читайте на «Фонтанке».

* — организация признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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Комментарии (5)

Piter Russo
Уходя из Ирака американские военные тоже кучу оружия оставляют, и как водиться оно уже попало и игил и ячейкам алькаиды и фиг знает еще каким борцам за темное будующее...
Igor_VS
Минобороны радостно потирает ручки. Если уломаем Тулибан, сможем покотаться в начинке америкосной техники. Конечно придется им сделать дорогие подарки, но думаю договаряться.
kagemusha
Чеченский капкан пересмотри, Вася. Кто там кому оружие оставил и для чего)
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