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Глава европейской дипломатии сравнил события в Афганистане с присоединением Крыма

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сравнил вывод американских войск из Афганистана и приход к власти талибов (организация признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) с присоединением Крыма к России. Свое заявление он сделал 17 августа на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД Евросоюза.

«Иран, Пакистан, Турция и Индия, а также Россия и Китай являются странами, с которым надо будет больше вести диалог и настаивать на выполнении резолюций Совета Безопасности ООН. Это самое важное геополитическое событие со времени аннексии Крыма Россией», — цитирует Борреля РИА Новости.

Он подчеркнул, что развитие событий в Афганистане скажется на международной обстановке в целом. Ранее Боррель сказал, что Европейскому союзу придется контактировать с «Талибаном»*, но признавать его европейские власти не планируют. О том, как на ситуацию реагируют российские дипломаты, читайте в материале «Фонтанки».

* — (организация признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года).

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Комментарии (9)

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Шо Ви расшумелись? Дедушка никакой не глава, а заниматель формальной должности, типа министр союзного государства России и Белоруссии. Должность есть, а государства нет. Кто его слушает? И вообще дед этот, похоже, на содержании у Кремля в последнее время. Неплозая прибавка к грядущей пенсии.
Piter Russo
Надо же глава европейской дипломатии реалистом, оперирующим фактами.
266081655
Боже, какой же дурак! Он почти легитимизировал присоединение Крыма!
На заслуженный отдых его!
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