Глава европейской дипломатии сравнил события в Афганистане с присоединением Крыма

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сравнил вывод американских войск из Афганистана и приход к власти талибов (организация признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) с присоединением Крыма к России. Свое заявление он сделал 17 августа на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД Евросоюза.
«Иран, Пакистан, Турция и Индия, а также Россия и Китай являются странами, с которым надо будет больше вести диалог и настаивать на выполнении резолюций Совета Безопасности ООН. Это самое важное геополитическое событие со времени аннексии Крыма Россией», — цитирует Борреля РИА Новости.
Он подчеркнул, что развитие событий в Афганистане скажется на международной обстановке в целом. Ранее Боррель сказал, что Европейскому союзу придется контактировать с «Талибаном»*, но признавать его европейские власти не планируют. О том, как на ситуацию реагируют российские дипломаты, читайте в материале «Фонтанки».
* — (организация признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года).