Глава европейской дипломатии сравнил события в Афганистане с присоединением Крыма

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сравнил вывод американских войск из Афганистана и приход к власти талибов (организация признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) с присоединением Крыма к России. Свое заявление он сделал 17 августа на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД Евросоюза.



«Иран, Пакистан, Турция и Индия, а также Россия и Китай являются странами, с которым надо будет больше вести диалог и настаивать на выполнении резолюций Совета Безопасности ООН. Это самое важное геополитическое событие со времени аннексии Крыма Россией», — цитирует Борреля РИА Новости.

